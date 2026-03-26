Petroperú vuelve a cambiar de titular: Designan a Roger Arévalo Ramírez como nuevo presidente del directorio

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La empresa estatal Petroperú informó esta jueves 26 de marzo la designación del economista Roger Arévalo Ramírez como nuevo presidente del directorio de la compañía, cargo que asume a partir de la fecha.

A través de sus plataformas oficiales, la entidad mencionó que el nombramiento se da como resultado de la elección realizada por la Junta General de Accionistas, con la finalidad de fortalecer la gobernanza corporativa y la sostenibilidad financiera de la empresa, en línea con sus "objetivos de mejora" con respecto a su gestión y desempeño operativo.

Cambios en el directorio

Roger Arévalo Ramírez reemplaza en el cargo a Edgar Leónidas Zamalloa Gallegos, quien asumió funciones el último 7 de marzo, en medio de una crisis institucional por la cual el Poder Ejecutivo dispuso la reorganización de la empresa el 31 de diciembre de 2025, con la publicación del Decreto de Urgencia N.º 010-2025.

No obstante, este no es el único cambio en el directorio de la corporación, puesto que, también designó a Richard Abel Almerco Soto como nuevo miembro del directorio de la empresa en calidad de director independiente, sustituyendo a Miguel Flores Bahamonde del puesto en mención, quien en la previa había presentado su renuncia al puesto.

Vale mencionar, que el directorio queda conformado con Carlos Villalobos Dulanto, Carlos Linares Peñaloza, Julio César de la Rocha Corzo y Néstor Herrera Guerrero, este último en representación de los trabajadores.

(Noticia en desarrollo...)