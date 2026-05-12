Puente Piedra: Doce heridos deja choque de Cúster "Los Anconeros" en la carretera Panamericana Norte

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Según un comunicado realizado por la cuenta oficial del Ministerio de Salud, hace unas horas se suscitó el choque de una unidad de transporte público a la altura del kilómetro 24.8 de la carretera Panamericana Norte, precisamente en el distrito de Puente Piedra.

Dicha institución de salud ha realizado el desplazamiento de las unidades correspondientes para la oportuna atención de los usuarios que han resultado heridos. Asimismo, las personas están siendo trasladadas a los hospitales más cercanos para su pronto diagnóstico.

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