Ley Orgánica del Ministerio Público afectará permanencia y función de fiscales, detalla Martín Salas

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El exfiscal anticorrupción Martín Felipe Salas Zegarra advirtió este martes 12 de mayo en Exitosa, los efectos negativos que tendría para el Ministerio Público, la aprobación de su nueva ley orgánica en el Congreso de la República.

Como es de conocimiento, el dictamen que podría aprobar la iniciativa presentada en marzo último por el fiscal de la nación, Tomás Gálvez Villegas, se mantiene "en espera", debido a que el grupo de trabajo parlamentario decidió llevar el debate a un "un cuarto intermedio" para la absolución de consultas y evaluar las nuevas observaciones de los congresistas antes de someterla a su votación final.

Acusa eventual vulneración a la función fiscal

El también exfiscal adjunto para el caso "Cuellos Blancos del Puerto", señaló que el proyecto de la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público contempla que los fiscales de cualquier instancia puedan ser removidos por el fiscal de la nación de turno, lo que podría "politizar" ciertos casos emblemáticos.

Esta facultad que tendría quien presida a la institución, atentaría al ejercicio fiscal, advierte Salas Zegarra, al recordar que el cargo está protegido por la propia carta magna. "Los fiscales son inamovibles, por mandato constitucional, la autonomía e independencia del fiscal prima, pero con esta ley se pretende romper, incluso si se da esa norma, sería inconstitucional", indicó.

El segundo punto que cuestiona al proyecto de ley, es que los fiscales supremos tendrían la potestad de investigar a los más altos funcionarios de Estado. Según el exfiscal, este planteamiento podría "romper la pulcritud de la investigación", porque jerárquicamente no son superior a quienes están bajo mandato del artículo 29 de la carta magna, actualmente comparten el mismo nivel.

"Los fiscales supremos tienen rango de ministro. Entonces, un fiscal supremo no puede investigar a un ministro de Estado, un congresista, un miembro del TC, un miembro de la Junta Nacional de Justicia, un defensor del pueblo. Tiene que investigarlo el fiscal de la nación. Se está proponiendo acá que, quién investigue y tome la decisión final, sea el fiscal supremo", acusó.

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Tomás Gálvez defiende legalidad del proyecto de ley

En medio de la actividad protocolar por el 45.° aniversario de la Fiscalía de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, exhortó al Congreso a que apruebe el predictamen que crea la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público.

"Esperemos que sea aprobado, si ello sucede, creo que va a facilitar enormemente la reforma institucional y la superación de múltiples problemas que tenemos como institución. En este momento, y como plan o proyecto de trabajo de este año y los subsiguientes mientras estemos al frente de la institución, prácticamente tenemos dos situaciones; una, si se aprueba la ley orgánica y otra si no se aprueba. En síntesis: voy a expresarles qué es lo que vamos hacer en estos días, se apruebe o no", enfatizó.

Vale mencionar que, la actual Ley Orgánica tiene más de 40 años de vigencia y fue elaborada conforme a la Constitución Política del Perú de 1979, el Código Penal de 1924 y el Código de Procedimientos Penales de 1941, no habiendo sido actualizada hasta la fecha.

Tal como ha venido ocurriendo de forma permanente desde noviembre del 2025, el fiscal de la nación defendió la propuesta del nuevo marco normativo del Ministerio Público, aseverando, además, que la ciudadanía será la más beneficiada.