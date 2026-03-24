Presidente José Balcázar evalúa derogar el decreto de urgencia sobre la reorganización de Petroperú

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 24/03/2026
La Presidencia de la República informó que José María Balcázar sostuvo una reunión con la Federación de Unidad Nacional del Petróleo y Energía (Fedunpe) en donde se evaluó la posible derogatoria del Decreto de Urgencia N.° 010-2025 que ordenó la reorganización patrimonial de Petroperú.
Balcázar evalúa derogar reorganización de Petroperú
Este 24 de marzo, José María Balcázar sostuvo una reunión con representantes de la Fedunpe donde se puso sobre la mesa la continuidad del Decreto de Urgencia N° 010-2025, dictamen que ordenó la reorganización patrimonial de Petroperú, encargando su conducción a Proinversión.
La evaluación de tal medida se da en un contexto complicado para el Ejecutivo. Ello, luego de que bancadas del Congreso afirmarán que el voto de confianza para el nuevo Gabinete Ministerial dependería del manejo de la empresa estatal.
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