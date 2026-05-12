Exintegrante de RBD sufre brutal caída mientras hacía ejercicio y es llevada al hospital

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Actriz y cantante mexicana, recordada por haber protagonizado la exitosa novela RBD, causó mucha preocupación entre sus seguidores luego de publicar en su cuenta de Instagram un clip donde sufre una brutal caída que impacta directamente con la parte posterior de su cuello.

Mientras realizaba su rutina de pilates aéreo, la intérprete Anahí tuvo un desafortunado accidente el pasado 11 de mayo, precisamente, a solo unos días de cumplir 43 años. La magnitud del golpe alertó rápidamente a su comunidad en redes sociales que estuvieron a la expectativa mayores noticias sobre su estado de salud.

Video que alarmó a sus seguidores

La exintegrante de RBD publicó en sus historias de Instagram el momento exacto en el que perdió el equilibrio durante una compleja maniobra aérea. En las imágenes, que rápidamente se viralizaron entre sus fanáticos, se observa cómo Anahí cae de espaldas y golpea con fuerza la zona del cuello y la columna.

#CirculaEnRedes📲 | Un momento de tensión encendió las redes luego de que @Anahi sufriera un accidente mientras realizaba ejercicio. 😳



La propia cantante aclaró que se encuentra bien y que el incidente no pasó a mayores, llevando tranquilidad a sus fans. 💬✨



¿Ya viste lo que... pic.twitter.com/2XiVmrDOls — Tabasco HOY (@TabascoHOY) May 12, 2026

Por medio del video publicado, la cantante describió el ejercicio como una especie de "artes circenses peligrosas" y tomó un momento de la situación que ha impactado en su salud para reflexionar sobre lo rápido que pueden cambiar los planes luego de un desafortunado hecho como el que captó ante las cámaras.

"En un segundo y de la forma más tonta puede cambiar todo", escribió la artista junto al clip que rápidamente se viralizó.

Dichas imágenes provocaron gran asombro en sus seguidores, ya que se encontraba suspendida desde una altura considerable. Dada esta situación, varios de sus fans especularon una posible lesión en la cervical, sobre todo porque el impacto fue en la intersección de la espalda y el cuello de Anahí.

Anahí reaparece en redes para informar sobre su estado de salud

Un tiempo después de haber publicado las impactantes imágenes, la cantante llamó a la calma a sus seguidores mostrando un examen médico que retrataría su estado de salud. Por medio de una radiografía de su columna cervical, la actriz confirmo que no presenta lesiones graves.

Además, también comento que pese a la fuerte caída, los estudios que le realizaron arrojaron que no tiene fracturas o daños de gravedad. Como parte de este hecho, la comunidad de la cantante ha tomado como la advertencia de realizar ejercicios que requieren de supervisión especial.

Finalmente, la actriz sigue informando a sus seguidores como va la evolución tras el impacto y fuera de ser un impedimento de gravedad, puede continuar con sus actividad teniendo los cuidados necesarios.