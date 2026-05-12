Migraciones: Estos son los 8 países de Sudamérica a los que puedes viajar solo con tu DNI

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia Nacional de Migraciones recordó que los peruanos pueden viajar a ocho países de Sudamérica utilizando únicamente el Documento Nacional de Identidad (DNI). Esta facilidad se enmarca en acuerdos de integración regional y convenios bilaterales que buscan promover el turismo y fortalecer la movilidad entre naciones vecinas.

Los países habilitados

Los destinos que permiten el ingreso solo con DNI son: Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

En el caso de Bolivia, Colombia y Ecuador, el beneficio se da gracias a los acuerdos de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) .

. Para Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, la facilidad proviene de convenios bilaterales suscritos por el Perú.

Cerca a mitad de año

La información cobra relevancia en mayo, cuando muchas familias y jóvenes empiezan a planificar viajes para las vacaciones de mitad de año o incluso para las fiestas patrias. En un escenario donde los trámites de pasaporte pueden demorar por la alta demanda, la posibilidad de viajar solo con el DNI vigente se convierte en una alternativa práctica y rápida.

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Requisitos básicos

Migraciones recuerda que el DNI debe estar vigente y en buen estado. No se aceptan documentos deteriorados ni vencidos. Además, aunque no se requiera pasaporte, la entidad recomienda que los viajeros deben cumplir con las normas sanitarias y migratorias de cada país, como certificados de vacunación o seguros médicos en algunos casos.

Ventajas para el viajero

Ahorro de tiempo: evita el trámite de pasaporte, que puede tardar semanas.

evita el trámite de pasaporte, que puede tardar semanas. Facilidad de acceso: permite viajes espontáneos o de corta duración.

permite viajes espontáneos o de corta duración. Integración regional: refuerza la idea de una Sudamérica más conectada y accesible.

Recomendaciones prácticas

Migraciones sugiere verificar siempre las condiciones de ingreso en cada país, especialmente en lo referente a estadías máximas, requisitos de vacunación y controles aduaneros. También se recomienda portar copias del DNI y contar con medios de pago internacionales para evitar contratiempos.

La posibilidad de viajar solo con DNI a ocho países sudamericanos es una ventaja concreta para los peruanos que buscan explorar la región sin complicaciones burocráticas. En un contexto de alta demanda de pasaportes y con la proximidad de las vacaciones de mitad de año, esta información se convierte en una herramienta útil para planificar viajes seguros y accesibles.

La integración regional se traduce así en beneficios tangibles para los ciudadanos, que pueden recorrer gran parte de Sudamérica con un único documento.