Municipalidad de Lima: Renzo Reggiardo subsanará demanda de amparo tras observación del PJ contra el JNE

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El alcalde Renzo Reggiardo deberá corregir su demanda de amparo contra el JNE tras ser declarada inadmisible por el Quinto Juzgado Constitucional. El municipio tiene tres días para subsanar errores sobre su legitimidad y aclarar si actúa como ciudadano o como autoridad edilicia.

Las contradicciones en la representación legal de Reggiardo

Según el magistrado Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán, se detectó una dualidad incompatible en la forma en que se presentó el recurso legal. El burgomaestre se presentó simultáneamente como un ciudadano individual y como autoridad, sin separar correctamente ambas condiciones jurídicas.

Para el sistema judicial, existe una diferencia marcada entre actuar como particular o como representante de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Si la intención es actuar institucionalmente, se requiere un documento formal que autorice específicamente al funcionario a proceder en nombre del municipio capitalino.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/TT7x2exVpT — Municipalidad de Lima (@MuniLima) May 12, 2026

La falta de este documento de autorización institucional impide que la demanda avance en su estado actual ante el juzgado especializado. Por ello, el comunicado confirma que la gestión edilicia atenderá este pedido de forma inmediata para evitar un archivo definitivo.

La municipalidad busca acreditar correctamente la personería jurídica del alcalde para que el proceso continúe según el Código Procesal Constitucional. Este paso es fundamental para que el juzgado valide que la institución limeña es realmente la parte demandante legítima.

La ambigüedad sobre los intereses difusos y el derecho al voto

Otra observación clave recae en el uso de la figura de intereses difusos para justificar la protección del derecho al sufragio. El juzgado señaló que no se explicó claramente cómo se configura una afectación colectiva ni se identificó al grupo afectado.

Aunque la jurisprudencia permite extender este concepto a temas de carácter público, el magistrado consideró que los posibles afectados son personas identificables. Esto obliga a la municipalidad a replantear su estrategia legal sobre la legitimidad para obrar en representación vecinal.

A pesar de los cuestionamientos, la municipalidad insiste en que su acción tiene sustento en la Ley Orgánica de Municipalidades. Según el documento oficial, el objetivo principal sigue siendo defender el ejercicio pleno del derecho de sufragio vulnerado en abril.

El equipo legal de la comuna deberá precisar cómo la supuesta afectación del JNE impacta directamente en los derechos fundamentales de los limeños. Solo así el magistrado podrá analizar el fondo del reclamo sobre la validez de los comicios pasados.

La administración de Renzo Reggiardo busca que el Poder Judicial admita la demanda de amparo contra el JNE tras subsanar los aspectos formales solicitados. Este proceso es vital para la estabilidad política de la ciudad y la validez de las elecciones complementarias en Lima.