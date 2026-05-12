Ministerio Público busca asumir rol de prevención del delito: "Es exclusivo de la Policía", advierte exministro

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

La propuesta de la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, actualmente en cuarto intermedio en la Comisión de Constitución, ha generado un intenso debate sobre la pertinencia de ampliar las funciones de la institución.

Uno de los puntos más polémicos es la incorporación de la prevención del delito como atribución del Ministerio Público. El exministro del Interior, Cluber Aliaga, cuestionó duramente este apartado, señalando que se trata de una función exclusiva del Poder Ejecutivo y de la Policía Nacional.

"El Ministerio Público no tiene función en la prevención de los delitos, es una función administrativa del Poder Ejecutivo. En todo el mundo es una función del policía. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece que la segunción de la Policía es exclusiva de este", señaló.

Riesgos de duplicidad institucional

En diálogo con Exitosa, el exministro explicó que la prevención es una tarea propia de la Policía en cualquier parte del mundo, y que duplicar funciones solo generaría ineficiencia. En su lugar, propone que cada institución trabaje por realizar mejor las competencias que ya teinen a cargo.

"¿Para qué vas a tener a dos funcionarios haciendo una misma función? Es mejor preparar al funcionario que se encarga de la prevención (la Policía) para que haga mejor su trabajo y no necesite que un fiscal lo supervise", añadió.

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En entrevista para Exitosa, el exministro del Interior, Cluber Aliaga, precisó que el Ministerio Público no tiene función en la prevención del delito, algo que es exclusivo del Poder Ejecutivo, de acuerdo con su Ley Orgánica. Precisó que el... pic.twitter.com/9rSJihMzyB — Exitosa Noticias (@exitosape) May 13, 2026

Aliaga advirtió también que otorgar al Ministerio Público funciones de prevención podría desnaturalizar el rol de la Policía Nacional y generar conflictos de competencias.

Recordó que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece claramente que la prevención es una función administrativa exclusiva del Ejecutivo, mientras que la Constitución, asigna las tareas de inteligencia y seguridad a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

"El Ministerio Público debe ubicar cuál es su función relevante y dejar de tener injerencia en otras instituciones, porque no es la única autoridad del Estado. Cada uno debe respetar sus fueros", subrayó.

Una reforma polémica

La propuesta de reforma busca modernizar una normativa vigente desde 1981 y fortalecer la persecución penal. Sin embargo, el predictamen fue enviado a cuarto intermedio para recoger observaciones de congresistas y de la Junta de Fiscales, que presentó 26 reparos al texto inicial.

Entre los puntos más discutidos figuran la concentración de poder en el Fiscal de la Nación y la redefinición de funciones institucionales, como la prevención del delito.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el exfiscal anticorrupción Martín Salas, consideró positivo que se incremente el número de integrantes de la junta de fiscales supremos. No obstante, indicó que la coyuntura política actual y puso en cuestión la... pic.twitter.com/YBEaPMUA4i — Exitosa Noticias (@exitosape) May 13, 2026

El debate sobre la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público refleja las tensiones entre modernizar la institución y respetar los límites de sus competencias. La discusión en el Congreso deberá resolver si la reforma fortalece realmente la justicia o si, por el contrario, genera duplicidades que afectan la eficacia del Estado en la seguridad ciudadana.