Piura: Suboficial de la PNP es denunciado por asesinar de un disparo a un perro

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un suboficial de la Policía Nacional del Perú enfrenta una grave denuncia tras asesinar a un perro llamado Mechoso en la ciudad de Piura. El agente utilizó una escopeta de caza para disparar al animal desde la azotea de su vivienda luego de un incidente menor.

Detalles del ataque y la fuga del implicado

El incidente ocurrió cuando el can ingresó a un inmueble de tres pisos atraído por una mascota en celo. Las cámaras de seguridad captaron al efectivo limpiando la zona donde el animal orinó, antes de buscar su arma de fuego para ejecutar el ataque letal.

Según información difundida por Latina Noticias, el suboficial subió a la parte alta de su casa para disparar a quemarropa. Tras el disparo, el agente abandonó el lugar rápidamente para evitar ser detenido en flagrancia por sus propios compañeros de la institución.

La dueña de la mascota, identificada como Milen, confirmó que el animal presentaba un impacto de bala directo en el cuello. Los vecinos de la urbanización Los Ingenieros se encuentran alarmados por el uso desproporcionado de un arma de fuego en una zona residencial.

Horas después del crimen, el policía intentó acercarse a la familia afectada junto a un pariente cercano. El objetivo del hombre era buscar una conciliación económica para frenar las acciones legales, pero los propietarios del can decidieron continuar con la denuncia penal correspondiente.

Implicancias legales y el pedido de justicia

Este acto de crueldad extrema está tipificado bajo la Ley N° 30407, conocida como la Ley de Protección y Bienestar Animal. Esta normativa sanciona con penas privativas de libertad de hasta cinco años si el maltrato animal deriva en la muerte del ejemplar doméstico.

La comunidad piurana exige que la Inspectoría de la PNP actúe con firmeza contra el maltratador. La identidad del suboficial ya fue establecida mediante las grabaciones, lo que facilitará el proceso disciplinario por conducta funcional indebida y el proceso penal por asesinato.

El Ministerio Público deberá formalizar la investigación considerando que el arma utilizada es una escopeta de caza. El uso de este armamento en plena ciudad agrava la situación jurídica del denunciado, quien permanece en calidad de prófugo tras evadir el arresto domiciliario inicial.

Justicia para Mechoso es el pedido de los ciudadanos que marcharán para evitar la impunidad. La muerte del perro en Piura por parte de un suboficial de la PNP pone en debate la salud mental de los efectivos policiales que portan armas.