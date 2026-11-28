28/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un ciudadano argentino vivió una desagradable experiencia durante sus vacaciones en Paraguay, luego de ser víctima de un violento asalto tras concretar un encuentro mediante la aplicación de citas Grindr. El extranjero, de 37 años, fue llevado hasta una zona del barrio San Rafael, en Ciudad del Este, donde varios sujetos lo despojaron de sus pertenencias bajo amenazas.

Turista termina asaltado tras pactar cita por Grindr

Según la denuncia policial, el hombre había establecido contacto con un joven de 19 años a través de la plataforma y ambos acordaron encontrarse frente a un conocido centro comercial del microcentro. El sospechoso llegó a bordo de una motocicleta negra y ofreció trasladarlo hasta otro punto de la ciudad. Sin embargo, terminó conduciéndolo hasta un pasillo del sector conocido como Barrio Negro.

Una vez en el lugar, la situación cambió. De acuerdo con la información difundida por medios locales, el joven habría amenazado inicialmente al extranjero con un arma blanca para quitarle sus objetos de valor. Posteriormente, aparecieron otros cuatro sujetos que también habrían participado en el asalto, dos de ellos provistos de armas de fuego.

Los delincuentes se llevaron 600 dólares en efectivo, un teléfono iPhone 18 Pro Max, documentos personales y un collar de coral blanco. Tras quedar despojado de sus pertenencias, el ciudadano argentino consiguió pedir ayuda a efectivos policiales que realizaban labores de patrullaje por las inmediaciones. La intervención permitió iniciar la búsqueda de los responsables.

Mediante una fotografía, la víctima reconoció al joven que lo había trasladado hasta el lugar. Los agentes lograron ubicarlo poco después, pero este intentó escapar al percatarse de la presencia policial. Finalmente, fue alcanzado e identificado como Eligio Rodrigo Torres Villalba, de 19 años. Durante el procedimiento encontraron un cuchillo con mango blanco y recuperaron los documentos y el collar.

Detenido tras robo en Paraguay

Investigan posible modalidad delictiva

El caso también encendió las alertas de las autoridades, debido a que, según reportes policiales difundidos por la prensa paraguaya, grupos de jóvenes estarían utilizando aplicaciones de citas para atraer a extranjeros hasta el barrio San Rafael y cometer robos. Los investigadores sospechan que otros cuatro implicados continúan prófugos y buscan identificarlos.

Por disposición de la fiscala Claudelina Corbalán, el detenido quedó a disposición del Ministerio Público y las evidencias fueron remitidas para las diligencias correspondientes. Mientras tanto, la Policía continúa las investigaciones para determinar la participación de los demás sospechosos y establecer si estarían vinculados con otros asaltos cometidos bajo una modalidad similar.