Piura: Más de 360 mil personas en riesgo MUY ALTO ante posible Niño Costero, advierte Defensoría

Piura se encuentra en riesgo muy alto por inundaciones ante la posible llegada del Niño Costero, fenómeno climatológico recurrente. Ante ello, la Defensoría del Pueblo advierte que más de 360 mil personas pueden ser afectadas si no se activan los sistemas de emergencia temprana.

Más de 360 mil personas en riesgo

Más de 364 mil personas se encuentran en situación de riesgo muy alto por inundaciones ante la posible llegada del Niño Costero, según alertó la Defensoría del Pueblo.

Con ello, la región de Piura se sitúa como una de las más vulnerables del país para el trimestre de enero a marzo del 2026, fenómeno climático con recurrencia en el país.

Este fenómeno se presenta por un calentamiento anómalo de las aguas del mar frente a las costas piuranas lo que lleva incrementa el riesgo de lluvias intensas, inundaciones y sequías sobre este territorio.

La estimación fue calculada por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) para el verano 2026 donde Piura se posición en una situación crítica al poner en riesgo la vida de miles de peruanos.

La Defensoría indicó que los gobernadores y alcaldes "son las máximas autoridades responsables de la gestión del riesgo de desastres en cada jurisdicción", de acuerdo a la Ley 29664.

Piura en estado de 'vigilancia' por Niño Costero

Recientemente, la Comisión multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) dispuso declarar el estado de vigilancia en Piura ante un posible Niño Costero,

Además, se ha declarado en emergencia a 37 distritos del mencionado departamento. Entre las jurisdicciones mencionadas se encuentran: Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Piura, Sechura y Sullana.

Ante ello, la Defensoría ha exigido al gobierno regional y a los gobierno locales adoptar "medidas inmediatas para proteger a la población". Desde el Niño Costero del 2017, la población piurana aún se enfrenta a la falta de gestión en la reconstrucción de infraestructura y otras deficiencias.

Así, la amenaza no solo afecta la integridad física sino también de establecimientos públicos de salud y otras instituciones educativas que podrían quedar inhabilitadas. Por ello, se solicita que se tenga especial atención a las zonas críticas donde se han registrado incidentes con anterioridad.

