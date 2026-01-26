Accidente en Metropolitano: ATU reporta 46 heridos tras choque de bus contra puente en estación México

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que el accidente ocurrido entre un bus del Metropolitano contra la infraestructura de la estación México dejó un saldo de 46 personas heridas.

De acuerdo al reporte, los afectados fueron trasladados a diversos centros de salud para recibir la atención médica correspondiente. Al menos 10 personas ya han sido dadas de alta.

46 heridos tras accidente con bus de Metropolitano

Tras el choque vehicular entre un bus del Metropolitano contra el puente de la estación México, una gran cantidad de usuarios de este medio de transporte se vieron afectados físicamente por el inesperado impacto.

Según informa el organismo, serían 46 personas heridas tras el accidente vehicular ocurrido cerca a las 07:00 de la mañana de este lunes 26 de enero.

El accidente vehicular movilizó siete unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios para brindar los primeros auxilios hacia más del centenar de pasajeros que se venían transportando en el vehículo. Además, la PNP, SAMU y la Municipalidad de Lima trasladó personal hacia la zona siniestrada.

Tras las labores de rescate, los pasajeros fueron trasladados hacia las clínicas Ricardo Palma, Javier Prado e Internacional, mientras que otros fueron llevados hacia los hospitales Casimiro Ulloa y Arzobispo Loayza.

De acuerdo a la información brindada por ATU, los agraviados se encuentran recibiendo atención médica tras la activación del SOAT del concesionaria, el cual cubre los gastos médicos.

📢 #ATUInforma | La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informa a la opinión pública que, a consecuencia del accidente de tránsito ocurrido esta mañana a la altura de la estación México del Metropolitano, se han registrado un total de 46 usuarios afectados. pic.twitter.com/vjMgVbrFnv — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) January 26, 2026

Del total de personas afectadas, 10 usuarios ya fueron dados de alta por el personal médico, hasta el momento. Los otros agraviados continúan en la espera. Personal de la ATU permanece en los centros médicos.

Si un familiar de las personas heridas desea comunicarse con las autoridades de la ATU se han dispuesto los siguientes números telefónicos a disposición: 907 736 419 y 992 714 132.

Tras la ocurrencia del incidente se dispuso el cierre de un tramo de la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes; sin embargo, al momento los buses ya circulan por la vía exclusiva con normalidad.

¿Cuál fue la causa del choque?

El presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, informó que con el personal desplazados hacia la zona se dispuso el traslado de los agraviados hacia los centros de salud, así como retirar a las personas que no habían resultado heridas.

Hernández reveló que son tres condiciones que se tienen que evaluar para determinar la causa del accidente. Por el momento, el nombre del conductor no ha sido revelado.

📢 #ATUInforma | El presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, informó que las personas afectadas en el accidente ocurrido en las inmediaciones de la estación México recibieron atención médica oportuna. pic.twitter.com/pXKcgdF4Uc — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) January 26, 2026

Sobre el uso del SOAT del vehículo en cuestión indicó que este había sido activado por otros siniestros como caídas y "no necesariamente por un siniestro", precisó. Además, indicó que el bus tiene una antigüedad de 15 años mas está dentro de los controles establecidos por las normas de tránsito.

Se han reportado 46 personas heridas tras el accidente de tránsito entre u bus del Metropolitano y el puente de la estación México. Los afectados continúan recibiendo atención médica.