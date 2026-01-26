RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
No todos están habilitados

Elecciones Generales 2026: Conoce AQUÍ quienes no pueden ser miembros de mesa

Para las Elecciones Generales 2026, la ONPE estableció los criterios que impiden a ciertos ciudadanos ser miembros de mesa. Conoce en la siguiente nota quienes no pueden ser elegidos.

Miembros de mesa se conocerán el próximo 29 de enero.
Miembros de mesa se conocerán el próximo 29 de enero. (Difusión)

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 26/01/2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el último viernes el sorteo para elegir a los miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026. El listado de elegidos se dará a conocer el 29 de enero, descartando a aquellos que de acuerdo a algunos criterios, no pueden ser seleccionados.

¿Quiénes están impedidos?

De acuerdo a las normas establecidas, hay 11 aspectos que se toman en cuenta para no considerar a un ciudadano apto. Los que no pueden serlo son candidatos y personeros de las organizaciones políticas, así como funcionarios y trabajadores que forman parte del Sistema Electoral.

Aquellos integrantes del Ministerio Público que el día de los comicios estén en funciones relacionadas a delitos electorales también están exonerados. En la lista tampoco se incluye a trabajadores de la Defensoría del Pueblo que ese día estarán a cargo de la supervisión del proceso.

Las autoridades políticas y aquellos que hayan sido elegidas en elecciones previas tampoco podrán ser seleccionados. No se incluye a los integrantes de comités directivos de organizaciones políticas inscritas en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Otro grupo incluye a los cónyuges y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad con los miembros de mesa o candidatos que residen en la jurisdicción donde postulan. Por último, aquellos que se encuentren en el exterior con información remitida por el Reniec, miembros activos de las FF.AA. y PNP vinculados al proceso, así como bomberos voluntarios.

Sorteo está en curso

El próximo jueves la ONPE dará conocer la lista de miembros titulares y suplentes, que serán elegidos entre ciudadanos entre los 18 y 65 años de edad. Para ello, se ha preseleccionado a 25 personas por mesa de sufragio, dándole prioridad a aquellos con mayor grado de instrucción y que no hayan sido seleccionados en los comicios anteriores.

Cabe recordar que los comicios para elegir al próximo presidente de la República, senadores y diputados, se realizará el próximo domingo 12 de abril. Para este jornada, los elegidos serán tres principales y seis sustitutos, que deberán presentarse para la instalación de la mesa. Los que participen recibirán una compensación económica de S/. 165 y de no hacerlo, recibirán una multa de S/. 275.

