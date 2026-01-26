Elecciones Generales 2026: Conoce AQUÍ quienes no pueden ser miembros de mesa

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el último viernes el sorteo para elegir a los miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026. El listado de elegidos se dará a conocer el 29 de enero, descartando a aquellos que de acuerdo a algunos criterios, no pueden ser seleccionados.

¿Quiénes están impedidos?

De acuerdo a las normas establecidas, hay 11 aspectos que se toman en cuenta para no considerar a un ciudadano apto. Los que no pueden serlo son candidatos y personeros de las organizaciones políticas, así como funcionarios y trabajadores que forman parte del Sistema Electoral.

Aquellos integrantes del Ministerio Público que el día de los comicios estén en funciones relacionadas a delitos electorales también están exonerados. En la lista tampoco se incluye a trabajadores de la Defensoría del Pueblo que ese día estarán a cargo de la supervisión del proceso.

▶️Este 29 de enero se realizará el sorteo de los miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026, que se desarrollarán el 12 de abril.

Las autoridades políticas y aquellos que hayan sido elegidas en elecciones previas tampoco podrán ser seleccionados. No se incluye a los integrantes de comités directivos de organizaciones políticas inscritas en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Otro grupo incluye a los cónyuges y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad con los miembros de mesa o candidatos que residen en la jurisdicción donde postulan. Por último, aquellos que se encuentren en el exterior con información remitida por el Reniec, miembros activos de las FF.AA. y PNP vinculados al proceso, así como bomberos voluntarios.

Sorteo está en curso

El próximo jueves la ONPE dará conocer la lista de miembros titulares y suplentes, que serán elegidos entre ciudadanos entre los 18 y 65 años de edad. Para ello, se ha preseleccionado a 25 personas por mesa de sufragio, dándole prioridad a aquellos con mayor grado de instrucción y que no hayan sido seleccionados en los comicios anteriores.

Cabe recordar que los comicios para elegir al próximo presidente de la República, senadores y diputados, se realizará el próximo domingo 12 de abril. Para este jornada, los elegidos serán tres principales y seis sustitutos, que deberán presentarse para la instalación de la mesa. Los que participen recibirán una compensación económica de S/. 165 y de no hacerlo, recibirán una multa de S/. 275.

