Tragedia tras terremoto de magnitud 7.4 en Colombia: muere el hijo del alcalde de Bahía Solano

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El terremoto de magnitud 7.4 registrado el último lunes en Colombia, en el departamento del Chocó, ha arrebatado la vida a más de 100 personas y hay más de 500 heridos de acuerdo a la información manejada por las autoridades, entre estas víctimas se encuentra el hijo del alcalde del municipio Bahía Solano, de tan solo 6 años, quien se encontraba en una de las edificaciones que colapsaron en Quibdó.

Fallece el hijo del alcalde de Bahía Solano tras terremoto en Chocó

El menor, que se hallaba en el barrio de Medrano, en Quibdó había sido reportado como desaparecido luego del fuerte movimiento telúrico que, según el Servicio Geológico de Colombia (SGC), tuvo como epicentro el municipio San José del Palmar. Equipos de rescate y organismos de socorro participaron en las labores de búsqueda entre los escombros.

Luego de la ardua labor por encontrar al infante, la gobernación del mencionado municipio confirmó el deceso del primogénito del burgomaestre Jairson Leonel Valencia Pinilla, luego de quedar atrapado entre las ruinas de una estructura que colapsó por el fenómeno natural.

La Alcaldía de Bahía Solano utilizó sus redes sociales oficiales para comunicar de lo sucedido con una fotografía del menor acompañada de un mensaje de solidaridad con sus padres y demás seres queridos.

"La Administración Municipal de Bahía Solano expresa con profundo dolor y tristeza sus más sinceras condolencias a nuestro alcalde Jairson Leonel Valencia Pinilla, a nuestra gestora social Yirley Valencia y a toda su familia, por el fallecimiento de su hijo, Mateo Valencia Valencia", señaló en el texto.

Chocó: uno de los departamentos más golpeados por el terremoto

La muerte del hijo del acalde de Bahía Solano se conoce mientras continúan las actividades de rescate y atención de heridos en Chocó, uno de los departamentos más afectados por el devastador sismo.

Por su parte, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba reportó inicialmente 12 personas fallecidas y 85 heridas en los 31 municipios del departamento. Sin embargo, tras la llegada del presidente Abelardo De La Espriella, se informó que las cifras ascendieron a 13 víctimas mortales y 119 heridos. Además, se reportaron dificultades en los servicios de energía e Internet.

Entre las personas que fallecieron debido al fuerte terremoto registrado ayer en el departamento del Chocó, en Colombia, figura el hijo del alcalde del municipio Bahía Solano, de tan solo seis años, quien se encontraba en una de las edificaciones que se desplomaron en Quibdó.