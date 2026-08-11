Colombia: Conductores son sorprendidos en vivo por sismo de 7.4 y sus reacciones se vuelven virales

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un fuerte sismo de magnitud 7,4 sorprendió este lunes 10 de agosto a Colombia y generó escenas de tensión que rápidamente captaron la atención en redes sociales. El movimiento telúrico ocurrió mientras distintos programas de televisión y radio se transmitían en vivo, dejando imágenes de periodistas reaccionando ante la intensidad del temblor, que posteriormente se volvieron virales.

Reacción de conductores sorprende al mundo

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió en Blu Radio, donde los conductores se encontraban al aire cuando, alrededor de las 7:34 de la mañana, comenzaron a sentir el movimiento. Las cámaras registraron cómo la cabina se sacudía de un lado a otro, mientras los periodistas intentaban mantener la calma y continuar con la cobertura.

A medida que el sismo aumentaba de intensidad, los conductores permanecieron frente a los micrófonos y cámaras, atentos a los primeros reportes sobre la emergencia. La situación generó momentos de evidente preocupación, aunque el equipo mantuvo la serenidad para informar a los espectadores sobre lo que estaba ocurriendo en distintas zonas del país.

En Medellín también se vivió una situación similar. Los periodistas de Tele Medellín fueron sorprendidos por el movimiento mientras realizaban su programa en directo. Las cámaras captaron la tensión dentro del estudio y, ante la intensidad del terremoto, el equipo decidió abandonar sus posiciones y evacuar las instalaciones como medida de seguridad.

La transmisión de Tele Medellín tuvo que ser interrumpida temporalmente mientras periodistas y trabajadores salían del lugar. Las imágenes de ambos medios comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde usuarios compartieron las reacciones de los conductores y destacaron que los equipos debieron afrontar el terremoto mientras cumplían con su labor.

Cifra de muertos se eleva tras sismo de 7.4

El devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia este lunes sigue dejando cifras cada vez más dramáticas. Según el último reporte de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), el saldo asciende a 132 personas fallecidas y decenas de heridos, con cinco ciudades en estado de alerta roja.

La información, difundida en boletín oficial, refleja la magnitud de la tragedia, aunque aún falta que el presidente Abelardo de la Espriella confirme esta cifra o precise un balance definitivo.

La cifra de 132 muertos representa un incremento respecto a los balances iniciales, que hablaban de alrededor de 111 fallecidos, cifra informada durante la tarde por el presidente Abelardo de la Espriella. El número de heridos también se ha elevado sustancialmente, aunque aún no existe un consolidado oficial.

De esta manera, el terremoto de magnitud 7.4 no solo generó preocupación entre los colombianos, sino que también dejó imágenes impactantes en televisión. Las reacciones de los conductores durante las transmisiones permitieron dimensionar la intensidad del movimiento, mientras equipos periodísticos priorizaron su seguridad. En redes sociales, estos momentos rápidamente se convirtieron en contenido viral.