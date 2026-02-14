¿Te tocó ser miembro de mesa? Conoce el OTRO BENEFICIO, además de la compensación económica

14/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este 12 de abril serán las Elecciones 2026. Si saliste elegido como miembro de mesa ten en cuenta que además de la compensación económica recibirás otro beneficio, pero si cumples con algunos requisitos, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Elecciones 2026: Detalles si eres miembro de mesa

El 29 de enero fue la fecha clave en que se realizó el sorteo de miembros de mesa de cara a las Elecciones Generales 2026, que se desarrollará el 12 de abril para elegir a los representantes de los siguientes cargos: presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y titulares del Parlamento Andino.

La ONPE reportó que a diferencia de los anteriores procesos electorales, este año se eligieron tres miembros titulares y seis suplentes por cada mesa para evitar retrasos en la apertura de la votación que iniciará oficialmente a las 7:00 a.m. y terminará a las 5:00 p.m., pero ¡ojo! si fuiste elegido como miembro de mesa deberás llegar una hora antes, es decir a las 6:00 a.m. a tu local de votación para dejar todo listo y cumplir con tu deber ciudadano.

Aquellos miembros de mesa que no cumplan con su deber el 12 de abril recibirán una multa de S/275, tanto titulares como suplentes. Para saber si eres uno de los elegidos y no recibir esa sanción, puedes ingresar al siguiente LINK con solo el número de tu DNI a la mano.

Beneficios der miembros de mesa este 2026

Pero no todo es malo, ya que en una forma de compensar tu tiempo y esfuerzo en las elecciones del 12 de abril, la ONPE reveló que los miembros de mesa tendrán beneficios. ¿De qué se trata?

Como es de conocimiento público, los ciudadanos que cumplan con la jornada completa recibirán una compensación económica de S/165 (equivalente al 3% de una UIT), es decir, que estén presentes desde las 6:00 a.m. en los locales de votación asignados para la instalación de las mesas de sufragio. Además, Franz Paz, vocero de la ONPE detalló que a parte de ese monto, se dará otro beneficio más:

Un día de descanso laboral no compensable (el lunes posterior a los comicios). Sin embargo, la entidad precisó que solo será considerados a los que hayan completado la capacitación previa.

En todos esos casos, según indicó, Paz, se entregará a los miembros de mesa un certificado físico o virtual que deberá ser presentado para efectos de hacer uso del día de descanso remunerado en su centro de labores, sea en el sector público o privado. En caso los miembros de mesa no asistan a la capacitación, eso no los exime de cumplir con su deber de conducir las elecciones.

Capacitación para miembros de mesa

En ese marco, se reveló que los miembros de mesa podrán capacitarse en forma presencial en dos jornadas: el 29 de marzo y 5 de abril; y también, de manera virtual, a través del portal ONPEduca, que se habilitará desde el 26 de febrero. Recuerda que esta preparación será para titulares y suplentes.

Así que recuerda, si fuiste elegido miembro de mesa para las Elecciones 2026 tendrás derecho a gozar de un día descanso remunerado y al pago de S/165 por ejercer tu labor en las votaciones del 12 de abril.