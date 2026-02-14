Capturan a 'Los Lobos del Sur' en Áncash: Exigían pagos extorsivos a empresarios y obras de construcción

14/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Como parte de la lucha contra la criminalidad en todo el país, la Policía Nacional del Perú (PNP) llevó a cabo un operativo con el que logró dos intervenciones contra bandas delictivas que sembraban el terror a través de actos extorsivos en la provincia del Santa, en la región Áncash.

Desarticulan a 'Los Lobos del Sur'

La Región Policial Áncash, mediante el personal especializado del Área de Investigación Criminal (Areincri) de Chimbote, ejecutó un operativo mediante el cual logró la intervención y desarticulación de la banda 'Los Lobos del Sur'.

Este grupo delictivo estaría dedicado al cobro de cupos a obras de construcción, comercios y empresarios de la zona. Esta diligencia policial se realizó luego de realizarse labores de inteligencia que permitieron localizar a los presuntos integrantes en un inmueble de la ampliación Tres de Octubre, en Nuevo Chimbote.

De acuerdo con el reporte policial fueron capturados seis presuntos integrantes mientras se encontraban en actitud sospechosa, entre ellos un menor de edad.

Estos fueron identificados como Bryan Jeanpierre Ávila López (28), Yeriko Samir Flores Velayarce (24), Jhojan Eduardo Oyola Huamán (35), Jhonatan Raúl Ávila López (21), Jeferson Alexander Cabrejos Chimoy (26) y un adolescente de 16 años.

Los sujetos son investigados por la presunta comisión de los delitos de banda criminal, tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego, entre otros ilícitos en agravio del Estado.

Durante este operativo, los agentes policiales incautaron un arma de fuego abastecida, municiones, sustancias ilícitas con características de drogra sintética y material vinculado al presunto tráfico ilícito de drogas. Posteriormente, los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

Intervienen a ciudadanos extranjeros

La otra intervención se dio tras el reporte de un comerciante que denunció la detonación de un explosivo en su domicilio, ubicada en el pueblo joven Miraflores Alto, en Chimbote. Tras el ataque, comenzó a recibir mensajes intimidadantes por WhatsApp en el que exigían el pago de 100 mil soles para no atentar contra su vida ni la de su familia.

Con dicha información, las fuerzas del orden dieron con el paradero de los ciudadanos de nacionalidad venezolana en el asentamiento humano Lomas de Tangay, en Nuevo Chimbote, quienes fueron identificados como Hernán José Medina Gonzáles y Rossany Andreida Arcay Rojas.

Como vemos, en un nuevo golpe a la criminalidad, personal especializado del Área de Investigación Criminal (Areincri) de Chimbote realizó un operativo en el que logró la desarticulación de la banda 'Los Lobos del Sur' en un inmueble de Nuevo Chimbote, en la provincia del Santa, en Áncash. Además, se capturó a dos venezolanos implicados en un caso de extorsión.