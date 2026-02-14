Fallece popular cantante tras ser hospitalizado de emergencia: Fans lamentan su pérdida

14/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La industria del entretenimiento y de la música está de luto tras confirmarse la irremediable pérdida de un reconocido cantante y rapero a los 36 años de edad luego de ser hospitalizado de emergencia.

Muere cantante y rapero a los 36 años

Quien dio a conocer la noticia fue la famosa cantante mexicana, Belinda. A través de sus redes sociales, la intérprete de 'Angel' y 'Luz sin gravedad', reveló que su amigo y querido artista Oscar Botello falleció tras ser internado de urgencia por complicaciones de salud, situación que desencadenó dos cirugías y lo mantuvo bajo atención médica intensiva.

Lamentablemente, el también rapero conocido como artísticamente como 'Milkman' no logró sobrevivir a los tratamientos, que su familia resaltó como demasiados caros. El caso también fue dado a conocer por el hermano de Oscar, Enrique Botello García, conocido como Kiks.

"Milk se fue rodeado de amigos, que son más que amigos son hermanos, son familia", escribió en Instagram. Además agradeció profundamente a las personas que donaron sangre, dinero y que siempre estuvieron al tanto del estado de salud de su hermano.

Por otro lado, expresó que su hermano dejó un legado muy grande y que seguirá presente a través de la música que creó así como de su arte. Hasta ahora, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre la causa de muerte, lo que ha incrementado la conmoción entre seguidores y colegas del medio artístico.

Falleció el rapero mexicano MilkMa a los 36 años.

Belinda dedica emotivo mensaje a Oscar Botello

En medio de la hospitalización, Belinda utilizó sus plataformas digitales para pedir apoyo para Milkman, a quien describió como un amigo cercano y un creativo con gran talento. Tras confirmarse el deceso, la intérprete compartió un mensaje de despedida en el que aseguró que el músico "luchó hasta el final".

"Hoy amanecí con esta triste noticia. Una de las personas más talentosas, buen amigo desde hace tantos años al que he admirado y respetado ya no está con nosotros. (...) Milk siempre serás recordado y amado. Descansa en paz", escribió Belinda en una historia de su cuenta de Instagram tras la partida de Oscar Botello.

La disquera Sony Music México también se unió pronto al luto y expresó sus condolencias a los deudos de Oscar: "Expresamos a su familia nuestro más sentido pésame. Descanse en paz", escribieron en X.

Mensaje de despedida de Belinda a Oscar Botello.

¿Quién fue Oscar Botello, Milkman?

Originario de San Nicolás de los Garza en Monterrey y criado en Texas. Óscar Botello era reconocido por su versatilidad como rapero, productor y creativo, y se había ganado un lugar importante dentro de la escena independiente del hip hop mexicano.

Su carrera abarcó no solo la música, sino también proyectos visuales y colaboraciones con otras propuestas artísticas en la música urbana latina. Trabajó con J Balvin para su portada de Oasis, Vibras y Energía. En 2022 lanzó su Art Toy "Meteoro" una figura de vinilo (de la que solo había 300 piezas).

Además, colaboró con Belinda para el video de 'Sueño de ti' en 2013 junto a Motel. De acuerdo con lo compartido, esa colaboración detonó una amistad que se mantuvo con el paso de los años.

La comunidad musical y fans continúan compartiendo mensajes de despedida tras saber de la muerte de Oscar Botello, el reconocido cantante y rapero mexicano, amigo de Belinda.