JNE presenta su plataforma para consultar y pagar MULTAS electorales: así puedes acceder con solo tu DNI

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presenta su plataforma digital para consultar y pagar multas electorales de manera virtual. Los ciudadanos podrán acceder en línea con solo el número de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

JNE y su renovada plataforma de consulta de multas electorales

Como se sabe, el 4 de octubre del 2026 se realizará las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026. En ese marco, previo a este proceso, el JNE aconseja a la ciudadanía conocer si tienen multas electorales pendientes, que se dan a quienes no cumplieron con su rol como miembros de mesa o no acudieron a votar en elecciones pasadas.

En diálogo con Exitosa, la jefa de la Oficina de Cobranza del JNE, Carla Zavaleta, explicó que la institución cuenta con una renovada plataforma digital que permite a la ciudadanía identificar si tienen multas pendientes y realizar el pago correspondiente sin necesidad de acudir presencialmente a una sede.

De acuerdo a la representante del JNE, la herramienta está actualizada y cuenta con una asistente virtual con inteligencia artificial (IA), con la finalidad de atender a las personas con "rapidez y tenga información real y fidedigna en línea". Asimismo, revela que la innovación con esta plataforma es que se podrá generar y emitir una "constancia de no adeudo".

"En el caso del que ciudadano no tenga multas electorales nos va a dar la opción de imprimir la famosa constancia de no adeudo, que es la innovación de la plataforma y reemplaza al holograma que ya no se viene entregando. (...) Es en línea, gratuita y es fácil y fidedigna", explicó.

¿Tienes multas electorales? Consulta con tu DNI

Recuerda que en caso tengas deuda pendiente, ello no impide tu derecho al voto y/o ejercer al cargo de miembro de mesa en octubre del presente año. Sin embargo, sí genera restricciones administrativas y legales. Por ello, se aconseja revisar en la plataforma digital del JNE si tienes multas electorales, con solo el número de tu DNI y siguiendo los siguientes pasos:

Ingresar a la plataforma del JNE a través del enlace https://multas.jne.gob.pe/login Digita el número de tu DNI, ingresa el código captcha y acepta los términos. Revisar el detalle de las infracciones, si las hubiera, y el monto total a pagar.

¿Dónde pagar la multa electoral, según el JNE?

La jefa de la Oficina de Cobranza del JNE, Carla Zavaleta, precisó que en la misma plataforma digital se podrá ver la opción de pagar la multa a través de Págalo.pe o en línea del JNE mediante este ENLACE, dentro de los plazos aplicables.

Dónde pagar si tienes multa electoral.

Finalmente, explicó que el ciudadano que cuente con multa electoral podrá ver no solo el aviso, sino que tendrá la opción de imprimir un reporte con todos los detalles generales que le permitirá saber en qué etapa está su deuda:

Si la multa está en procedimiento sancionador : tiene un plazo de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente de la notificación de la resolución de multa.

: tiene un plazo de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente de la notificación de la resolución de multa. Si la multa está en ejecución coactiva: una vez notificada la Resolución de Ejecución Coactiva, dispone de siete días hábiles, contados desde el día siguiente de la notificación, para realizar el pago antes de que se dicten medidas cautelares.

una vez notificada la Resolución de Ejecución Coactiva, dispone de siete días hábiles, contados desde el día siguiente de la notificación, para realizar el pago antes de que se dicten medidas cautelares. En caso de embargos (como retención de cuentas bancarias): puede pagar la multa para que el Ejecutor Coactivo disponga el levantamiento del embargo.

Es así como el JNE presenta su plataforma digital renovada para verificar de manera sencilla y rápida si tienes multas electorales. Esta herramienta digital se lanza específicamente en el contexto de las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2026.