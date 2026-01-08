Candidatura de Marisol Pérez Tello está en manos del JNE: "Siento que va a resolver el tema"

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, la candidata presidencial del partido Primero la Gente, Marisol Pérez Tello, sostuvo que confía en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), entidad que debe resolver la improcedencia de su inscripción para los comicios de 2026. "El JNE tiene la oportunidad de remediar un tema administrativo", expresó.

JNE decidirá continuidad de candidatura

Marisol Pérez Tello asegura que inscripción del partido Primero la Gente será favorable ante una eventual revisión del JNE cuyo plazo no se extendería hasta este domingo 11 de enero.

Este jueves 8 se realizó la audiencia donde se dio la revisión de 16 recursos de apelación relacionados a inscripciones fuera de tiempo, entre las que se incluye la de su partido. En ese sentido, Pérez Tello precisó que el problema viene por parte del JNE, al haber incurrido en una falla administrativa.

La candidata presidencial del partido Primero la Gente indicó que hoy se presentaron 4 casos similares como el que enfrenta su organización debido a un problema administrativo que ocurrió en la plataforma virtual Declara.

"Siento que el JNE va a resolver el tema. El Jurado tiene la oportunidad de remediar un problema administrativo, no de tiempo", aseguró.

Señaló que se presentó una larga demora de varias horas al momento de realizar la firma digital con Signet, componente de la plataforma anteriormente mencionada. "Signet no funcionó, ¿yo tengo la culpa?", cuestionó.

Fallas del sistema atrasaron su inscripción

Pérez Tello aseguró que "está probado" que estuvo conectada por más de 14 horas junto a otros partidos bajo la supervisión de representantes del JNE donde se daba el soporte técnico y todo está documentado.

Previamente, representantes del JNE habían indicado que, de estar dentro del sistema, la inscripción ya estaba realizada. Por ello, Pérez Tello presentó la apelación ante el organismo electoral y asegura que toda la documentación ya ha sido presentada.

"Lo que tienen que hacer es ver qué documentos se presentaron dentro del plazo, todo. ¿Qué parte de mi trabajo no hice yo? todo, las últimas doce horas porque tu lapicero no tenía tinta. Tú problema, no mi problema, resuélvelo", indicó.

Señala que el problema se presentó en la etapa final de la inscripción, sin embargo, Pérez Tello confía en que el JNE "lo puede resolver sin mayor problema porque tiene cómo acreditar lo que yo hice dentro del plazo", señaló.

La candidata presidencia Marisol Pérez Tello del partido Primero la Gente considera que la resolución del JNE será favorable y se podrá resolver la inscripción de su plancha presidencial tras lo que sería un fallo administrativo de la plataforma web.