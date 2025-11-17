Buses de la empresa San Germán no salen a trabajar tras violento ataque a balazos en SMP

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Pese al estado de emergencia decretado por el gobierno de José Jerí y a los múltiples paros a modo de protesta, los atentados contra los buses de transporte público siguen dándose. Esta vez, un violento ataque se registró en San Martín de Porres donde una unidad de la empresa San Germán fue atacado a balazos por un sujeto que incluso grabó este momento de terror.

Pese a lo desalmado del hecho, el conductor resultó ileso y los pasajeros a bordo tampoco sufrieron ningún tipo de daño. Sin embargo, este lunes 17 de noviembre tomaron una drástica decisión que afectó a cientos de ciudadanos.

Buses de la empresa San Germán no salen a trabajar tras atentado

Exitosa acudió hasta el distrito de San Martín de Porres, exactamente al cruce de las avenidas Germán Aguirre y Universitaria, para constatar que los buses de la empresa San Germán decidieron no salir a trabajar con normalidad luego del violento ataque a balazos en dicho distrito.

Como era de esperarse, los pasajeros se han visto perjudicados ya que han tenido que caminar varias cuadras para llegar hasta la avenida Universitaria y poder tomar otra unidad para dirigirse a sus respectivos destinos.

De momento, Exitosa no pudo confirmar si la medida se dará solo este lunes o si tomará otros días más hasta que las autoridades puedan escuchar sus reclamos. Nuestro medio también pudo conocer que las amenazas de estos extorsionadores contra dicha empresa datan desde hace un mes exigiéndoles la cifra de 15 mil soles mensuales para dejarlos trabajar con normalidad.

Estos han denunciado el caso a la Policía Nacional del Perú, pero con poco éxito. Además, indicaron que no cuentan con la cantidad que exigen esta banda criminal.

Advierten paro de 48 horas si continúan ataques

Como respuesta a este ataque, un importante sector de transportistas públicos se pronunció a través de un comunicado advirtiendo sobre un nuevo paro de 48 horas si los ataques contra su sector continúan.

Incluso, realizaron una serie de exigencias al gobierno de José Jerí para endurecer el accionar de las autoridades en este estado de emergencia en Lima y Callao.

"Exhortando al presidente de la República y a todo el Estado en su conjunto a que actúe sin piedad contra el crimen organizado y que no se permita que el terrorismo urbano se apodere del transporte público", indicaron.

De esta manera, los buses de la empresa San Germán no salieron a trabajar este lunes 17 de noviembre luego del violento atentado a balazos contra una de sus unidades en SMP.