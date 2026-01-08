Yoshimar Yotún se despidió de Jesús Pretell con emotivo mensaje tras su pase a LDU: "Haz historia, hermano"

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Este jueves 8 de enero se confirmó que Jesús Pretell abandonó la disciplina de Sporting Cristal y fichó por LDU de Quito. El mediocampista se despidió de los hinchas celestes a través de sus redes sociales, y alguien que interactuó fue Yoshimar Yotún, su compañero y capitán, que le dedicó unas palabras.

Compartieron la volante

Con una publicación en su cuenta de Instagram, el volante que parte a su primera experiencia internacional agradeció los años en el club rimense y se despidió de sus fanáticos. Muchos de sus seguidores aprovecharon para desearle buena suerte y uno de ellos fue 'Yoshi', con quien compartió vestuario los últimos cuatro años.

"Qué guerrero hermoso, Jesús Pretell. Anda y haz historia, hermano. Te quiero y te extrañaré, escribió el capitán de los bajopontinos. Su comentario tuvo una réplica por parte del ahora jugador albo, agradeciéndole la muestra de afecto y reconociendo su jerarquía. "Gracias, capitán, motivador y ambicioso para mí", comentó.

Yotún no fue el único futbolista que le expresó sus buenos deseos. Gianfranco Chávez, otro canterano de Sporting Cristal, hoy en Alianza Lima compartió un sentido mensaje. "Orgulloso de ti hermano! Que alegría siento. Mente de titán. Dios te bendiga hermano. Te amo mucho", compartió.

André Carrillo, jugador del Corinthias también escribió en la publicación del pivote. "Buena suerte, papito. Va a brillar". También se lee un texto de Marcos López, lateral izquierdo del Copenhague de Dinamarca y que también salió de las inferiores celestes. "Mentalidad de titán".

Pase de Pretell al fútbol ecuatoriano

Aunque inició la pretemporada bajo el mando de Paulo Autuori, el mediocentro se desvinculó, tras conocer que no iba a ser tomado en cuenta. Medios y periodistas afirmaron que el cuadro quiteño, que dirige Tiago Nunes, un ex entrenador 'cervecero', le pidió de forma expresa a la directiva su fichaje.

Durante la tarde de este día los canales oficiales de los rimenses despidieron a su canterano y horas después, el 'rey de copas' hizo oficial su llegada, con más de una publicación y en uno donde dejó un mensaje para la hinchada que ahora lo apoyará. "Llegar es un sueño y una gran responsabilidad", manifestó.

Jesús Pretell firmó con LDU de Quito por toda la temporada 2026 y por ello, se despidió de Sporting Cristal y sus fanáticos en redes. Uno de los que interactuó con él fue Yoshimar Yotún, quien espera que consiga hacer historia en el fútbol de Ecuador.