PNP detiene a peligroso delincuente con largo historial criminal en Surquillo

La Policía Nacional del Perú logró la captura de Carlos Isaac Palma Ávila, un sujeto con un extenso prontuario delictivo que data desde el año 2018. La intervención se realizó tras un operativo en el Jirón Ica 536, en Surquillo, donde el individuo fue sorprendido en actitud sospechosa.

Según informó el general Óscar Arreola, jefe de la Policía, el detenido acumula hasta 16 denuncias por diversos delitos, entre ellos estafa, robo agravado, hurto, violación a la libertad personal, coacción y extorsión. Palma Ávila, de tan solo 26 años, representaba una amenaza constante para la seguridad ciudadana en Lima Metropolitana.

Durante el registro personal, los agentes policiales incautaron una cacerina abastecida con cuatro municiones y varias bolsas con presunta marihuana. Además, se encontraron vouchers y documentos que podrían estar relacionados con sus actividades ilícitas.

🔴🔵La PNP capturó en La Victoria a Carlos Isaac Palma Ávila (26), un delincuente con 16 denuncias por robo, estafa, extorsión y otros delitos. Fue intervenido en Surquillo con municiones, presunta droga y documentos que revelarían más víctimas.



Vinculado a una banda criminal organizada

El general Arreola indicó que Palma Ávila integraría la banda criminal "Los Rápidos de San Luis", una organización dedicada al robo y la extorsión en distintos puntos de Lima. Este grupo delictivo habría participado en diversos actos de intimidación y cobros ilegales a empresarios y ciudadanos.

Las autoridades detallaron que una de sus víctimas ya había entregado 3.000 soles al delincuente, y se preparaba para entregar otros 1.000 soles antes de su captura. Este testimonio fue clave para establecer el modo de operación de la banda y lograr la intervención oportuna del principal sospechoso.

El hallazgo de vouchers y otros documentos permitirá a la Policía rastrear nuevas víctimas y conexiones criminales, según precisó el jefe policial. Se presume que el detenido utilizaba diversos métodos de extorsión y fraude para obtener dinero de forma ilícita.

Diligencias en curso y mensaje a la ciudadanía

Actualmente, Carlos Isaac Palma Ávila permanece detenido en la comisaría Apolo de La Victoria, donde se vienen realizando las diligencias correspondientes en coordinación con el Ministerio Público.

Las investigaciones buscan determinar la participación del sujeto en otros delitos reportados en Lima y su relación directa con la mencionada banda criminal.

La intervención policial ha sido valorada como un golpe importante contra la delincuencia común que afecta a los distritos del centro de la capital. Vecinos y oyentes de radio Expreso 95.5 FM expresaron su apoyo a la acción policial y pidieron mano dura contra los reincidentes.

El caso de Palma Ávila, capturado en Surquillo, refleja la urgencia de reforzar la lucha contra la inseguridad ciudadana, un problema que sigue preocupando a los limeños. Las autoridades anunciaron que continuarán con los operativos para desarticular organizaciones criminales y garantizar la seguridad en las calles.