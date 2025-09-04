Ejecutivo promulga ley que protege del despido a trabajadores diagnosticados con cáncer

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sobre los últimos días de agosto, el Congreso de la República aprobó una ley que significará de gran apoyo a los miles de ciudadanos peruanos que padecen de cáncer y no quieren perder sus puestos de trabajo. Este dictamen señala que cualquier trabajador que sea diagnosticado con esta enfermedad no deba ser despedido por su respectiva empresa mientras afronta el tratamiento y otras cuestiones.

Promulgan ley que protege del despido a trabajadores con cáncer

En aquella oportunidad, el proyecto de ley presentado por la congresista de Acción Popular, Marleny Portero, recibió luz verde por parte del Parlamento con 81 votos a favor, cero en contra y solo una abstención. Además, se le exoneró de segunda votación por lo que solo faltaba su respectiva promulgación por parte del Ejecutivo.

Esta se dio en las últimas horas luego que el diario oficial El Peruano publicara su boletín de Normas Legales. Dicho dictamen brinda la protección legal necesaria a cualquier ciudadano que padezca de cáncer y esté cerca de perder su puesto de trabajo debido a esta condición.

La norma no solo prohíbe al empleador de dejar de lado al ciudadano que sufra de esta enfermedad y lo obliga a readaptar dicho puesto a las nuevas condiciones de la persona. Además, la ley beneficia a las personas que se encuentren en periodo de prueba, tengan cargo de confianza o estén bajo la modalidad de part time.

"Es nulo el despido que tenga por motivo el diagnóstico de cáncer, su tratamiento y los efectos derivados, incluso, si el trabajador presta servicios por menos de cuatro horas diarias, se encuentra en período de prueba o tiene la condición de confianza", indica la ley.

Trabajador debe notificar dichas condiciones

Eso sí, para la aplicación de esta norma el trabajador debe notificar a su empleador la existencia de estas nuevas condiciones para así evitar el despido injustificado. Otro punto importante de este dictamen es que modifica el artículo 2° en la Ley 30012 donde se otorgará un año de licencia con goce de haber al trabajador que tenga un hijo menor de edad, cónyuge o conviviente con esta enfermedad.

"El Poder Ejecutivo adecúa la normativa reglamentaria y otras disposiciones legales a lo dispuesto en la presente ley, en un plazo de sesenta días hábiles contados desde su vigencia", se indica.

De esta manera, el Ejecutivo promulgó la ley que prohíbe el despedido a cualquier trabajador que sea diagnosticado con cáncer.