¿Dificultades de aprendizaje en tus hijos? Especialista explica cómo identificarlas e intervenir a tiempo

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el regreso a clases muchas familias se enfocan en útiles, uniformes y nuevas rutinas. Sin embargo, los primeros meses del año escolar también representan una oportunidad clave para observar cómo se encuentran los niños en habilidades como lectura, escritura, concentración y comprensión.

Importancia de la detección temprana

Uno de los principales retos es que muchas dificultades de aprendizaje pasan desapercibidas o se atribuyen a distracción, falta de interés o "maduración tardía".

Cuando no se detectan a tiempo, pueden impactar no solo en el rendimiento académico, sino también en la autoestima y la motivación del niño, generando frustración frente a las actividades escolares.

"La detección temprana es fundamental. No se trata de etiquetar al niño, sino de identificar señales persistentes que puedan requerir acompañamiento especializado. Cuando intervenimos a tiempo, el impacto en el desarrollo académico y emocional es significativamente más positivo", explica María Cecilia Ráez, docente de la carrera de Psicología en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

Señales a las que los padres deben prestar atención

Antes del inicio del año escolar, la especialista recomienda observar si el niño presenta:

Dificultades constantes para comprender lo que lee, incluso en textos acordes a su edad.

Problemas para seguir instrucciones de dos o tres pasos.

Errores frecuentes en la escritura, como omisiones de letras o inversión de sílabas.

Dificultad para concentrarse en una actividad durante el tiempo esperado para su edad.

Frustración excesiva ante tareas escolares simples.

¿Qué hacer tras identificar estas señales?

Si los padres detectan varias de estas señales de manera persistente, la recomendación es no alarmarse, pero tampoco minimizarlas. La especialista sugiere estas 5 acciones:

Conversar con el niño desde la escucha, evitando comparaciones o etiquetas.

Coordinar con el docente para contrastar lo observado en casa con el desempeño en el aula.

Solicitar una evaluación psicopedagógica si las dificultades se mantienen en el tiempo.

Establecer rutinas claras de estudio y tiempos cortos de trabajo con pausas activas.

Reforzar los logros y avances para proteger la autoestima.

"Cuando actuamos a tiempo, no solo mejoramos el rendimiento académico; también protegemos la autoestima y la motivación del niño", concluye la especialista. El acompañamiento familiar y docente, más que la presión, es el factor que marca la diferencia.

Detectar posibles dificultades de los menores en el medio del año escolar no significa anticipar un problema, sino abrir una oportunidad. La intervención temprana permite adaptar estrategias, fortalecer habilidades y evitar que pequeños rezagos se conviertan en mayores barreras.