Betssy Chávez sobre mensaje de Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022: "Hay una lesión constitucional"

15/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, la expremier Betssy Chávez señaló que coincide en que el mensaje a la nación del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022 "lesionó" la constitución.

"No puedo sentarme y conversar con él. ¿Tengo interrogantes por hacer? Muchísimas interrogantes por hacer. Pero si coincido en que hay una lesión constitucional", consideró.

No está de acuerdo con la destitución de Castillo

En entrevista con Nicolás Lúcar en el programa Hablamos y Opinamos, Chávez Chino expresó que pese a que si considera el mensaje a la nación de Pedro Castillo del 7 de diciembre del 2022 como una lesión constitucional, no está de acuerdo con su destitución, pues "una cosa es una lesión constitucional y otra muy diferente es cometer un delito".

Asimismo, negó haber tenido conocimiento del contenido del mensaje que brindaría aquel día a todos los peruanos y rechazó que los ministros hayan recibido algún tipo de orden.

"Ninguno de nosotros tuvo ninguna orden del presidente. Ninguna orden. (...) Nosotros como autoridades en ese tiempo tenemos equipos que nos puede dar el Estado (...) en ese equipo yo tenía mi gabinete bicentenario, osea mi chat de gabinete bicentenario y todas mis coordinaciones estaban en ese equipo de trabajo", contó.

Afirmó que, el día de los hechos ella llegó a Palacio de Gobierno a las 9:00 a. m., ello estaría corroborado por imágenes en cámaras de seguridad, y negó haber estado presente en el mensaje a la nación previo, del 6 de diciembre cuando Castillo pedía calma a la población antes del debate de su moción de vacancia.

No sabía que sería un mensaje a la nación

Chávez recordó los videos en los que se la observa de espalda hablando con Castillo Terrones minutos antes del mensaje a la nación anunciando el cierre del Congreso. Manifestó que solo tenía conocimiento de que sería una actividad oficial, por ello ingresó personal de TV Perú y fue en el despacho que conoció la actividad real.

"Y ahí en el mismo despacho me dice 'avísele que es un mensaje a la nación' ahí mismo, en el mismo despacho, no me lo dice antes. No se grabó, el mensaje se hizo en vivo y así lo dijo la periodista, lo dijo Pantoja. Y del contenido, no, nadie tenía conocimiento del contenido porque estaba en un sobre", explicó.

Con estas declaraciones, Betssy Chávez, la expremier del gobierno del expresidente Pedro Castillo, recordó los minutos previos a la emisión del mensaje a la nación del 7 de diciembre del 2022 que buscaba generar un golpe de Estado.