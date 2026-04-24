Pleno del JNE declara inviable la realización de elecciones complementarias: "Proceso electoral está en curso"

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

A través de un reciente comunicado, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró inviable la realización de elecciones complementarias en el marco de las elecciones generales realizadas el 12 de abril, indicando que el proceso electoral aún se encuentra en curso y no ha terminado.

Comunicado Oficial del Jurado Nacional de Elecciones

El JNE informó a la ciudadanía que tras la jornada electoral recibió solicitudes de distintos sectores políticos orientados a la convocatoria de elecciones complementarias antes de la segunda vuelta presidencial, respecto de determinadas mesas y circunscripciones afectadas en Lima Metropolitana.

Según detalló el organismo, diversos sectores políticos habían solicitado la convocatoria de "elecciones complementarias" antes de la segunda vuelta presidencial, en determinadas mesas y circunscripciones afectadas en Lima Metropolitana.

Sin embargo, tras revisar los informes emitidos por las instancias competentes, el Pleno del JNE concluyó que dicha alternativa no resulta viable dentro del actual marco electoral. Cabe precisar que, el proceso electoral se encuentra en curso y no ha concluido, remarca el jurado.

"Al respecto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, luego del análisis técnico-jurídico correspondiente y en atención a los informes emitidos por las instancias competentes, acordó por unanimidad declarar inviable la realización de elecciones complementarias en el marco del actual proceso de Elecciones Generales 2026" indica el comunicado.

En ese contexto, el JNE, a través de los Jurados Electorales Especiales (JEE) y de su Pleno, viene desarrollando de manera continua las labores de revisión de actas observadas, resolución de solicitudes de nulidad y demás actuaciones previstas en el marco constitucional, legal y reglamentario vigente, en estricto respeto de los principios de preclusión, seguridad jurídica y legalidad electoral.

#LoÚltimo | Pleno del Jurado Nacional de Elecciones declara, por unanimidad, inviable la realización de elecciones complementarias en el marco de las Elecciones Generales #EG2026 pic.twitter.com/79L4gt6yv4 — JNE Perú (@JNE_Peru) April 24, 2026

Elecciones complementarias solo es viable en el ámbito municipal

La abogada Silvia Guevara señaló que es inviable legalmente la propuesta de desarrollar unas elecciones complementarias como respuesta a las irregularidades de la jornada del 12 de abril, tal como propone el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.

Según indicó la experta, unos comicios complementarios solo se aplica en el ámbito de las elecciones municipales, pero no en las elecciones generales. Si aun fuese así, implicaría un "nuevo proceso" que involucra un cronograma, presupuesto y plan logístico distinto.

"Involucra un nuevo proceso, que va desde la convocatoria a una nueva elección, un nuevo cronograma y, por supuesto, una presupuesto regional, y una logística que se tiene que desplegar y aparte se da en los supuestos de que haya sido declarado una nulidad", dijo.

Guevara también explicó que, en el ámbito municipal, este dispositivo excepcional se dispone únicamente en zonas específicas en donde se haya declarado la nulidad de elecciones a causa de graves irregularidades o ausentismo electoral. En ese sentido, indicó que se requeriría de mucho sustento para su aplicación a una escala nacional.