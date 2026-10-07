Policía saca su arma y amenaza con disparar a estudiantes de la PUCP durante una protesta en los exteriores

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un tenso episodio de violencia alteró la jornada en el distrito de San Miguel durante este último miércoles. Un miembro de la Policía Nacional del Perú fue denunciado en redes sociales por desenfundar su arma con la intención de intimidar a los jóvenes que estaban protestando.

Ante ello, los afectados informaron que el agente de la comisaría de Maranga intentó frenar el reclamo de los universitarios de la PUCP. No obstante, la manifestación pacífica buscaba visibilizar el rechazo a los recientes procesos disciplinarios abiertos contra los estudiantes tras la conocida toma de Dinthilac registrada en mayo.

Se registran enfrentamientos entre alumnos de la PUCP y la PNP en el frontis del campus universitario. Los estudiantes iniciaron una toma de pista a mediodía contra los 18 procesos disciplinarios abiertos a 18 estudiantes tras las protestas y la toma del Edificio Dintilhac (oficinas del rectorado) en rechazo al nuevo sistema de escalas y pensiones. — Martín Sarmiento (@martinluma) October 7, 2026

Egresados PUCP identifica al suboficial

Las imágenes registradas muestran a un suboficial de tercera de la Policía, identificado como S. Pérez R., de la comisaría de Maranga, sacando su arma de reglamento y amenazado con disparar contra estudiantes de la PUCP.

Cabe mencionar que la denuncia fue impulsada de manera oficial por el colectivo de exalumnos, quienes revelaron la identidad del agente implicado . Las imágenes del cuestionado efectivo policial comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales para alertar sobre la represión estudiantil durante esta manifestación.

De acuerdo con el reporte matutino, un pequeño contingente de efectivos fue desplegado horas antes de que iniciara la protesta universitaria al mediodía. Ante ello, la comunidad académica señaló que estas acciones son un intento de infundir miedo y profundizar la criminalización de sus reclamos pacíficos.

Senadora Mirtha Vásquez cuestiona al ministerio

La senadora alerta por las agresiones y detenciones arbitrarias contra los alumnos, recordando que existen normativas regidas por el Ministerio del Interior para el control del orden.

"Rechazo la represión policial, las agresiones y las detenciones arbitrarias contra estudiantes de la PUCP. La PNP debe proteger a la ciudadanía, no amenazarla. El hecho de que un policía saque su arma ante jóvenes que participan en una movilización vulnera los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y su derecho a protestar. ", advirtió la senadora Vásquez sobre esta polémica intervención en su cuenta de 'X'

Asimismo, se instó a las máximas autoridades de la mencionada casa de estudios a que abran canales de diálogo y prioricen la seguridad de todos los involucrados de inmediato.

"Exijo al Ministerio del Interior y a la PNP a garantizar la seguridad e integridad, y pido a la PUCP atender las demandas de los estudiantes.", sentenció.

Rechazo la represión policial, las agresiones y las detenciones arbitrarias contra estudiantes de la PUCP. La PNP debe proteger a la ciudadanía, no amenazarla. El hecho de que un policía saque su arma ante jóvenes que participan en una movilización vulnera los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y su derecho a protestar. Los estudiantes exigen el cese de la persecución ante los procedimientos disciplinarios que se les abrió por ejercer su derecho a la protesta en diversas acciones, incluida la toma de Dintilhac. Ellos merecen ser escuchados, no intimidados. Exijo al @MininterPeru y a la @PoliciaPeru garantizar su seguridad e integridad, y pido a la @pucp atender las demandas de los estudiantes. — Mirtha Vásquez (@MirtyVas) October 7, 2026

Cabe recordar que las fuerzas policiales deben actuar bajo el principio de proporcionalidad en cualquier escenario de conflicto social.