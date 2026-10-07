Tacna: policía de 47 años muere tras sufrir un paro cardíaco en plena prueba física de ascenso de la PNP

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Este miércoles 7 de octubre, un hecho conmocionó a las fuerzas policiales en el estadio Jorge Basadre Grohmann de Tacna. El suboficial de primera PNP José Antonio Cáceres Salas , de 47 años, sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras rendía el examen físico del proceso de ascenso institucional.

El agente que laboraba en la sección de Logística de la Región Policial Tacna colapsó en plena pista atlética y recibió primeros auxilios por parte del personal médico presente. Fue evacuado de emergencia al Hospital Hipólito Unanue en una ambulancia de Sanidad, donde lamentablemente los médicos confirmaron su trágico fallecimiento pasadas las diez de la mañana.

Suboficial colapsó durante la carrera de 1.000 metros

Cabe mencionar que la prueba física formaba parte de las evaluaciones reglamentarias para el proceso de ascenso de la PNP en la región. Ante ello, los efectivos participantes eran divididos en grupos de aproximadamente 20 integrantes para recorrer una distancia de 1.000 metros bajo la supervisión oficial de un comité de evaluación.

"El suboficial fue evacuado en la ambulancia de la Sanidad PNP de matrícula EUJ-966 hacia el Hospital Hipólito Unanue e ingresó a la Unidad de Shock Trauma y Reanimación", reportó la Comisaría Central sobre la emergencia médica ocurrida en el recinto deportivo.

Al recinto hospitalario acudieron diversos integrantes del comando policial de la región para conocer pormenores de la tragedia. Por otra parte, la esposa del agente, Pamela Lanchipa Berríos, de 42 años, llegó acompañada de sus familiares al Hospital Hipólito Unanue de Tacna para recibir la dolorosa noticia.

"Pese a las maniobras de reanimación realizadas por el personal médico, se confirmó su fallecimiento pasadas las 10 de la mañana", precisó el informe oficial emitido por las autoridades sobre este lamentable suceso.

Compañeros del suboficial exigen investigación a medica

Ante la tragedia, un grupo de suboficiales levantó su voz para exigir que se evalúen las condiciones de participación del efectivo fallecido. Como se sabe, sus colegas indicaron que Cáceres Salas habría solicitado no rendir la evaluación física por motivos de salud, pero su pedido fue rechazado tras una evaluación previa en la Sanidad PNP.

"Una médica asimilada a la institución de apellido Valverde habría evaluado el pedido y no habría concedido la exoneración médica", denunciaron los suboficiales indignados al solicitar una investigación por presunta negligencia ante la Policía Nacional del Perú.