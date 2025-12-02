PNP deberá pasar polígrafo: Mininter anuncia nueva medida contra la corrupción interna

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro del Interior Vicente Tiburcio reveló cuál será la estrategia del Gobierno dentro de la lucha contra la corrupción interna en la Policía Nacional del Perú (PNP), orientándola al fortalecimiento de la misma como institución.

Efectivos de la PNP ya se someten al polígrafo

Durante la conferencia "Tolerancia Cero a la Corrupción en la PNP", Tiburcio anunció, como primera medida, la aplicación de pruebas de polígrafo a efectivos de la PNP en actividad y a postulantes a las escuelas de formación.

Agentes de la PNP ya están sometiéndose al polígrafo.

"Hemos iniciado la aplicación de pruebas de control y confiabilidad como el polígrafo a personal en actividad y postulantes a las escuelas de formación policial. Este mecanismo nos permite anticipar riesgos y evitar que la corrupción se instale donde más daño puede causar", precisó.

Con el fin de aplicar sanciones a faltas graves con la debida celeridad, el titular del Mininter destacó la "reorganización de las oficinas de disciplina a nivel nacional" y la creación de la Oficina de Disciplina Especial de Procedimiento Sumarísimo, en Lima.

Tiburcio añadió que la Inspectoría General ya viene operando bajo un "enfoque renovado de inteligencia operativa", que incluye operativos sorpresa, monitoreo encubierto y coordinación con unidades especializadas.

"Ya no esperamos denuncias, buscamos activamente señales de corrupción", enfatizó.

Más de 500 efectivos retirados por corrupción

El exmiembro del GEIN reveló estadísticas concretas del año 2025: la Inspectoría General dispuso 4188 sanciones hacia los efectivos de la PNP de todos los grados, "demostrando un control interno activo y sostenido".

"De estas, 1456 derivaron en pases a retiro y dentro de ellas, 570 corresponden a infracciones vinculadas directamente actos de corrupción", precisó.

Respecto a lo ejecutado en su gestión como parte del gabinete del presidente José Jerí, el ministro del Interior resaltó la creación del nuevo reglamento de Régimen Disciplinario aprobado el pasado noviembre.

"Esta reforma agiliza procedimientos, establece criterios más claros para faltas leves y endurece las sanciones para actos como corrupción, favorecimiento indebido, filtración de la información o aprovechamiento del cargo", explicó.

El titular del Interior afirmó que el Gobierno viene impulsando acciones firmes para fortalecer la integridad dentro de la PNP. Señaló que la institución debe recuperar la confianza de la ciudadanía a través de medidas claras y sostenidas.

"No toleramos la corrupción, no protegemos a nadie, no retrocedemos. Con estas medidas, estamos construyendo una Policía más profesional, más confiable y más alineada", subrayó.

Según el ministro del Interior Vicente Tiburcio, los agentes de la PNP en actividad y postulantes se están sometiendo a la prueba del polígrafo como medida anticorrupción.