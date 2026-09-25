Cusco: Turista mexicano murió en Machu Picchu tras sufrir una descompensación

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un turista mexicano de 66 años murió este viernes en Machu Picchu, Cusco, luego de sufrir una descompensación mientras sacaba fotografías. El visitante se encontraba en una plataforma de la Ruta 02, en el sector Andenes, cuando ocurrió el hecho.

Sufrió una descompensación durante recorrido

El ciudadano mexicano fue identificado como Álvaro Sánchez Pérez, de 66 años. El hecho ocurrió aproximadamente a las 9:25 de la mañana, en la parte alta del recinto arqueológico. Esta información fue difundida por el Ministerio de Cultura.

El visitante tomaba fotos cuando sufrió la descompensación. Tras advertir lo sucedido, personal del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu acudió para brindarle asistencia inmediata y comunicó la emergencia al personal de salud ubicado en la clínica instalada cerca del ingreso principal.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Cultura informó y lamentó la muerte de un turista mexicano de 66 años de edad que visitaba la ciudad inka de Machupicchu. Deceso, según se informó, se produjo luego de que sufriera una... pic.twitter.com/SKm4NwLU9G — Exitosa Noticias (@exitosape) September 25, 2026

El personal médico llegó para evaluar al visitante, pero se confirmó que ya no presentaba signos vitales. El fallecimiento ocurrió dentro del circuito turístico de la ciudadela inca de Machu Picchu.

Las autoridades comunicaron el deceso al Ministerio Público para que se realicen las diligencias correspondientes. La intervención busca establecer las circunstancias del fallecimiento del turista mexicano, mientras el caso continúa bajo los procedimientos establecidos para estos hechos que se dieron dentro del parque arqueológico del Cusco.

Ministerio Público realizará diligencias por fallecimiento

El Mincul señaló que la atención comenzó después de que el turista sufriera la descompensación. La entidad tampoco informó públicamente una enfermedad previa ni confirmó una causa médica específica relacionada con el fallecimiento.

Este hecho se registró mientras el visitante recorría la Ruta 02, uno de los circuitos habilitados para conocer Machu Picchu. La zona exacta correspondió al sector Andenes, ubicado en la parte alta del recinto. Allí, Sánchez Pérez se encontraba fotografiando el lugar.

Comunicado del Mincul

La información disponible indica que el turista mexicano murió luego de sufrir una descompensación durante su visita. Asimismo, tampoco se ha difundido un diagnóstico médico definitivo ni otro factor adicional que permita precisar públicamente la causa exacta del deceso.

Tras confirmarse la muerte, se activaron las coordinaciones correspondientes entre el personal del parque, los servicios de salud, la PNP y el Ministerio Público. Estas acciones forman parte del procedimiento aplicado para atender el fallecimiento de un visitante dentro del sitio arqueológico.

El fallecimiento de Álvaro Sánchez Pérez ocurrió este viernes 25 de septiembre cuando visitaba Machu Picchu. Las autoridades continúan con las diligencias respectivas mientras la información oficial mantiene como dato confirmado la descompensación que sufrió el ciudadano mexicano previo a su muerte.