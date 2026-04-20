Pollo a la brasa es incluido como uno de los mejores platos del ranking de Taste Atlas 2026.

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el ranking publicado por medio de la página web de Taste Atlas, se vio el reconocimiento a uno de los platos más emblemáticos del país, el pollo a la brasa.

Este plato, conocido por su delicioso sabor, ha sido uno de los mayores exponentes culinarios de la gastronomía peruana y se encuentra dentro de la lista de los mejores 50 platos preparados con pollo en el mundo.

El reconocimiento dado por el renombrado portal culinario internacional Taste Atlas ha ubicado al pollo a la brasa en el segundo puesto, siendo superado por el Chikin de Japón.

Asimismo, no es la primera vez que el pollo a la brasa se encuentra dentro de la lista de Taste Atlas, debido a que en los años 2022, 2023 y 2025, también había ocupado primeros lugares en la nómina.

Plato representativo del Perú

El pollo a la brasa es un platillo que se diferencia por su sabor inconfundible y la sencillez de su elaboración en cuanto a procedimientos.

Según expertos en la materia, los insumos que se necesitan para el aderezo principal son: sal, pimienta, ajo molido y ají panca procesado. Estos ingredientes tienen la finalidad de marinar el pollo entero sin menudencia.

Algunas de las variaciones que presentan, según la receta es el agregado de algún líquido como: vinagre blanco, cerveza, gaseosa oscura, entre otros. Este insumo final tiene como objetivo hacer que la carne no pierda humedad.

La maceración de esta proteína de al menos cinco horas, hace que la carne absorba todos los sabores y esté listo para el ingreso al horno giratorio sobre carbón o leña.

Ranking de los mejores 50 platos preparados con pollo de Taste Atlas 2026

Otros platos peruanos mencionados en la lista

Dentro de esta lista, otros platos peruanos representativos que han sido mencionados son el ají de gallina en el puesto 18 y el anticucho de pollo en el puesto 33.

El ají de gallina volvió a resaltar en la lista de Taste Atlas tras haber estado en 2023, mientras que el anticucho de pollo ingresa por primera vez.

Finalmente, estas noticias permiten valorar la cantidad de insumos que hacen posible los platos que se mencionan en la nómina especializada.

En conclusión, la gastronomía peruana sigue vigente y es resaltada en diferentes instituciones conocedoras del tema, como en el caso del pollo a la brasa que tras su larga historia culinaria ha alcanzado un lugar importante dentro del ranking de Taste Atlas 2026.