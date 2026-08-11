Eclipse total y lluvia de meteoros Perseidas coincidirán este 12 de agosto: este es el lugar y la hora para verlo

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este miércoles 12 de agosto de 2026 será una fecha histórica para la astronomía: un eclipse solar total coincidirá con el máximo de la lluvia de meteoros Perseidas, un fenómeno que no se ha registrado en al menos 5.000 años. La combinación de ambos eventos promete un espectáculo doble para millones de observadores en el hemisferio norte.

Eclipse solar total cubrirá Europa

El eclipse será visible como total en el norte de España, Groenlandia, Islandia y parte de Portugal, mientras que en otras zonas de Europa, África del norte y América del Norte se verá de manera parcial. Este fenómeno ocurre cuando la Luna se interpone de manera precisa entre la Tierra y el Sol, bloqueando por completo la luz solar directa en una franja específica de nuestro planeta

En España, la hora clave será alrededor de las 19:30, cuando la fase de totalidad se extenderá por poco más de un minuto. Los especialistas recuerdan que solo durante esa fracción de tiempo es seguro mirar sin protección, mientras que en las fases parciales se requieren gafas certificadas ISO 12312-2.

Eclipse total será visible en parte de Europa

Perseidas en su máximo esplendor

La lluvia de meteoros Perseidas, originada por los restos del cometa Swift-Tuttle, alcanzará su pico la misma noche del 12 al 13 de agosto. Entre las 00:50 y las 03:00 horas del 13 se espera la mayor actividad, con tasas de hasta 200 meteoros por hora bajo cielos oscuros.

La coincidencia con la luna nueva garantiza condiciones ideales, pues la ausencia de luz lunar permitirá observar incluso los meteoros más débiles, aunque expertos señalan que ello dependerá mucho de la suerte también.

Coincidencia inédita

La NASA ha confirmado que nunca antes se había registrado un eclipse solar total coincidiendo exactamente con el máximo de una gran lluvia de meteoros. Hubo precedentes cercanos en 1999 y 1692, pero separados por un día. Esta vez, ambos fenómenos se solapan en cuestión de horas, haciendo de esta una jornada irrepetible.

Para disfrutar del espectáculo, los astrónomos recomiendan buscar un horizonte despejado hacia el oeste al atardecer para el eclipse y alejarse de la contaminación lumínica durante la madrugada para observar las Perseidas. Mientras el eclipse requiere protección ocular en sus fases parciales, la lluvia de meteoros puede apreciarse a simple vista tras adaptar los ojos a la oscuridad media hora antes.

Este miércoles será recordado como un día histórico para la observación astronómica. La coincidencia de un eclipse solar total y el máximo de las Perseidas ofrece un espectáculo doble que no se repetirá en siglos. España y otras regiones del hemisferio norte tendrán el privilegio de presenciarlo, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.