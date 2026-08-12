Rímac: joven venezolano es asesinado a balazos tras feroz persecución protagonizada por dos sujetos

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un joven venezolano de 24 años fue asesinado a balazos tras ser perseguido por dos sujetos que se desplazaban en un automóvil por calles del distrito del Rímac. El crimen ocurrió durante la noche y dejó a la víctima tendida en plena vía pública, mientras los responsables lograron escapar con rumbo desconocido.

La víctima fue identificada como José Daniel Olivares Silva, de 24 años y nacionalidad venezolana. De acuerdo con información policial, la persecución comenzó en el cruce del jirón General Vidal, donde los atacantes habrían iniciado el seguimiento y disparado contra el joven mientras intentaba escapar.

Feroz persecución termina en asesinato

La persecución continuó hasta la cuadra cuatro de la calle Mariano Necochea, donde Olivares Silva cayó gravemente herido en medio de la pista. Pese a la violencia del ataque, los agresores no se detuvieron y huyeron inmediatamente del lugar a bordo del vehículo, cuya identidad todavía no ha podido ser determinada.

En la escena del crimen, peritos de Criminalística realizaron las primeras diligencias y encontraron más de ocho casquillos de bala. La cantidad de evidencias balísticas halladas en el lugar da cuenta de la intensidad del ataque y de la violencia con la que fue ultimado el joven venezolano.

Según testigos, los responsables serían dos sujetos que se desplazaban a bordo de un automóvil. Tras cometer el crimen, ambos escaparon en dirección desconocida. Los vecinos alertaron sobre lo ocurrido y la zona quedó bajo resguardo mientras se desarrollaban las diligencias para recoger evidencias que permitan identificar a los responsables.

🔴🔵 Rímac: sujetos acribillan a joven venezolano tras persecución.



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El caso se encuentra bajo la jurisdicción de la comisaría del Rímac, cuyos efectivos ya realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer el asesinato. Hasta el momento no se ha establecido el móvil del crimen, aunque la Policía no descarta que se trate de un presunto ajuste de cuentas o una venganza, debido a la ferocidad del ataque.

Otro crimen en el Rímac

Hace poco más de una semana, un adolescente de 14 años fue asesinado en la avenida Abelardo Gamarrada en el distrito del Rímac. Según testigos de la zona, el trágico hecho sucedió frente a un parque. que porta el mismo nombre de la calle,

Sujetos habrían intentado haberle robado el celular al menor cuando transitaba por la acera. El menor puso resistencia y efectivos de la policía y peritos afirman que habría sido apuñalado en plena avenida. Personal de la Policía Nacional en conjunto al Ministerio Público deberá realizar las investigaciones correspondientes

Es así que, este nuevo asesinato evidencia el creciente avance de la violencia en el Rímac, donde hace poco más de una semana un adolescente de 14 años fue asesinado durante un presunto intento de robo. Ambos casos reflejan la preocupación por el incremento de hechos criminales y la necesidad de reforzar la seguridad en las calles.