¡Por Fiestas Navideñas! Decomisan panetones por riesgo sanitario: No tenían registro ni fecha de vencimiento

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con las fiestas de Navidad a puertas, el consumo de panetones incrementa en los hogares peruanos. Sin embargo, ante la gran oferta y variedad de estos emblemáticos insumo navideños, muchas marcas no cuentan con las garantías sanitarias para el consumo. Conoce qué presentaciones del producto fueron decomisadas por no contar con registro ni fecha de vencimiento.

Decomisan panetones por riesgo sanitario

La Fiscalía ha incautado diversas marcas de panetones que pondrían en riesgo la salud de sus consumidores. Ello, por encontrar que en sus puntos de venta, estos no contaban con registro sanitario ni fecha de vencimiento.

En Arequipa, la Gerencia de Fiscalización del distrito de José Luis Bustamante y Rivero inició un operativo para verificar la venta de panetones por campaña navideña y se llevó una desagradable sorpresa.

Los puntos de venta intervenidos se ubicaron en la avenida Estados Unidos en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero en la región de Arequipa, una calle reconocida por la venta de postres y panaderías.

Al inspeccionar al interior de los establecimientos, se dieron con la sorpresa de que diversas presentaciones del bizcocho no tenían una adecuada identificación de su fabricación.

Las presentaciones decomisadas fueron 5 cajas de presentación de 500 gramos, 6 cajas de 900 gramos y 12 mini panetones embolsados. La fiscalización se dio junto con la Tercera Fiscalía del Delito y se incautaron los productos por ser un peligro para la salud pública.

Las autoridades sanitarias recomiendan revisar el registro sanitario de los productos a consumir.

Sanciones tributarias por no contar con registro sanitario

Las sanciones irían desde el 20% hasta el 510% de una UIT (Unidad Impositiva Tributaria) dependiendo de los rubros de los establecimientos intervenidos.

La gerenta de fiscalización de Bustamante y Rivero precisó que se habían intervenido tres establecimientos comerciales.

"No tienen registro sanitario. Para el consumo humano, cada producto debe tener su registro que significa que es apto para el consumo", indicó para el medio Radio Nacional.

Se indica que el la región, solo el 30% de los establecimientos de ventas de panadería serían formales y el restante no operaría bajo la legalidad poniendo en riesgo a la ciudadanía. Los operativos continuarían en otros distritos arequipeños.

