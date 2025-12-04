Empresario peruano fue secuestrado por falsos policías en Bolivia: Piden 30 mil dólares de rescate

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Intervenido por falsos policías, un empresario peruano fue secuestrado el pasado domingo 30 de noviembre en Bolivia. En horas de la mañana, cinco personas uniformadas y con armas de fuego lo interceptaron en su domicilio y empleando el uso de la fuerza se lo llevaron, para después exigir un rescate de 30 mil dólares.

¿En qué parte de Bolivia ocurrió el secuestro?

Alexander Calle Juárez, un comerciante de soya fue raptado en la comunidad de La Enconada, provincia Ichilo, en Santa Cruz. Al alba de hace cuatro días, los presuntos extorsionadores disfrazados como agentes antidrogas se lo llevaron de su residencia, pidiéndole posteriormente una fuerte suma de dinero a sus familiares.

Poco tiempo después, sus parientes comenzaron a recibir llamadas extorsivas, en las que les pedían entre 200 mil bolivianos, cerca de 30 mil dólares de los Estados Unidos. Por su parte la Policía de Bolivia anunció el comienzo de las investigaciones para dar con los responsables del secuestro.

La tesis policial baraja la posibilidad de que el retenido haya estado involucrado con el narcotráfico, pese a que su familia asegura que no tiene antecedentes policiales. En ese contexto, el coronel de la policía de Ichilo, Efraín Gutiérrez, confirmó la comunicación que los presuntos delincuentes hicieron.

En las imágenes difundidas por medios del país altiplánico, se aprecia el momento en el que las cinco personas descienden de una van y se dirigen hacia Calle Juárez. Encapuchados y otros elementos para cubrir sus rostros, proceden a meterlo a la unidad para después desaparecer de la escena.

Investigarán nexos con hechos delictivos

Por la forma en cómo se ejecutó este rapto, el jefe policial indicó para un medio de su país que será investigado como una posible relación con actividades ilícitas asociadas a la Ley 1008, del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas. No obstante, precisó que todavía no se ha confirmado la tesis.

"Desde el domingo estamos realizando un seguimiento constante con análisis criminal y tecnología, bajo estricta reserva para no entorpecer el caso. Durante este tiempo está trabajando con información obtenida y el personal todavía permanece sin tener conocimiento del paradero, no obstante se están haciendo tareas investigativas", sostuvo Gutiérrez.

