Mininter tras asesinato de conductor de bus de la Línea 20: "No descansaremos hasta capturar a los responsables"

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

El titular del Ministerio del Interior, Vicente Tiburcio, aseguró que lograrán capturar a los implicados en el asesinato del conductor de la empresa de transporte Etcimosa Línea 20, quien falleció tras recibir impactos de bala mientras conducía el vehículo con pasajeros en Chorrillos.

Mininter detrás de criminales

Tras el crimen en el distrito de Chorrillos, las autoridades policiales desplegaron el operativo policial Plan Cerco en la zona alta de San Genaro. "Donde pocos ingresan", precisó.

El operativo policial tuvo la participación del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, el ministro de Justicia, Walter Martínez, el comandante general de la Policía Nacional, Gral. PNP Óscar Arriola y las Fuerzas Armadas. La actuación policial se desplegó durante la noche y madrugada del 4 de diciembre, tras el asesinato del conductor de transporte público.

Producto del operativo, se logró la captura de tres sujetos vinculados a actividades ilícitas. Además, estos detenidos habían cumplido condenas previamente. También se incautaron municiones, una cacerina abastecida, dinamita, droga y dinero. Todos los elementos serán material de investigación.

"Vamos hasta el final para poder capturar a estas personas que causaron la muerte de este conductor. No descansaremos hasta identificar y capturar a los responsables de este asesinato", precisó.

La vinculación de las tres personas detenidas aún continúa en investigación y se determinarán responsabilidades con rigor. "No daremos ningún espacio a quienes siembran miedo en la ciudadanía".

El ministro Tiburcio expresó sus condolencias a la familia y reiteró que continúan tras la búsqueda de los autores materiales del crimen en contra del transportista. "Si nos golpean una vez, vamos a golpearles, dos, tres veces hasta capturarlos".

Casi todas las empresas de transporte son extorsionadas

En entrevista con Exitosa, José Quispe, representante de la empresa de transporte Santa Catalina, confirmó que casi todas las empresas del sector son extorsionadas en el distrito de San Juan de Lurigancho. "Casi todas las empresas estamos perjudicadas por este tema de extorsión", indicó.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En comunicación con Exitosa, el representante de la empresa de transporte Santa Catalina, José Quispe, indicó que casi todos los trabajadores del sector en San Juan de Lurigancho (SJL) son afectados por la extorsión. Por ello, pidió a las... pic.twitter.com/WHVkb2bjj9 — Exitosa Noticias (@exitosape) November 26, 2025

Durante la entrevista, el dirigente precisó que el estado de emergencia no está contribuyendo a mejorar la situación de crimen en la ciudad. Consideró que la PNP está detrás de los pasos de los delincuentes más su eficiencia aún no ha sido efectiva.

Han solicitado reuniones con el presidente de la República, José Jerí, para continuar las coordinaciones de los gremios de transporte con el Ejecutivo. Como anteriormente señalaron ciertos dirigentes, las huelgas de transporte continuarían ante cada asesinato de algún transportista, aún no se han emitido pronunciamientos de empresas de transporte.

El ministro del Interior aseguró que se capturaran a los implicados en el crimen de un transportista de la empresa de transporte más conocida como Línea 20 en Chorrillos. Por lo pronto, se capturaron a tres implicados en actividades criminales.