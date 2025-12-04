Madre de familia muere por bala perdida durante ataque a cobrador gota a gota en Tumbes

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

En un nuevo hecho de violencia registrado en Tumbes, una madre de familia perdió su vida luego de ser alcanzada por una bala mientras realizaba un pago a un prestamista informal del sistema conocido como "gota a gota".

Fallece madre de familia

La tarde del último martes 2 de diciembre, en el centro poblado Andrés Araujo Morán, una mujer identificada como Milagros Selada Silva, salió de su casa para abonar una deuda que tenía pendiente.

De pronto, en ese instante, de acuerdo al relato de testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el frontis de la vivienda de la fémina, en el que se encontraba estacionado un individuo encargado de las cobranzas de la modalidad "gota a gota".

Acto seguido, sin mediar palabra, uno de los sujetos desenfundó un arma y abrió fuego contra el hombre, quien logró esquivar el proyectil logrando salvar su vida y se escondió en una casa de la zona, ello ocasionó que la bala cayera en el abdomen de Milagros Selada, quien se encontra a pocos metros del lugar.

Después de perpetrar el ataque, los hampones huyero con rumbo desconocido, mientras que la agraviada de 39 años fue trasladada de emergencia al Hospital Regional de Tumbes, en el que lastimosamente los médicos de turno certificaron que la fémina falleció.

Familia de la víctima exige justicia

Los familiares de la víctima mortal se pronunciaron tras perder a su ser querido. En primer lugar, la madre de la fallecida afirmó que ella era el sustento de su familia y que trabaja arduamente para mantener a sus cuatro hijos, a su vez era la dueña de una pequeña bodega.

En medio del luto que ha generado conmoción y tristeza en la familia, la progenitora de la occisa busca que se haga justicia para que la muerte de su hija no quede impune como otros caso que también se han registrado en territorio tumbesino.

Por su parte la Policía Nacional del Perú (PNP) ya procedió con el inicio de las diligencias correspondientes para dar con los responsables de este crimen. En tanto, los vecinos se encuentran con temor debido a que piensan que ellos también podrían ser atacados como la mujer que murió.

Como vemos, en Tumbes, una madre de familia perdió la vida tras ser alcanzada por una bala cuando se encontraba realizando el pago de una deuda a un hombre que realizaba el cobro de préstamos en la modalidad "gota a gota".