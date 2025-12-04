Ex de Dayanita rompe su silencio tras ser captado junto a Samahara Lobatón en discoteca: "Es muy guapa"

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un hecho reciente ha llamado la atención en el ambiente de farándula peruana, luego que Samahara Lobatón fue captado junto a la expareja de la actriz cómica Dayanita, en una discoteca limeña, mientras Bryan Torres se encontraba cantando sobre el escenario.

Samahara y ex de Dayanita son captados juntos

A pocos días de anunciar oficialmente su separación del salsero Bryan Torres, la hija de Melissa Klug continúa en el ojo del huracán después de ser ampayada al lado de Miguel Rubio, exenamorado de Dayanita, en una concurrida discoteca de la capital.

Ambos se encontraban disfrutando de la noche en un mismo box, pero lo curioso fue que el padre de los dos últimos hijos de la joven influencer se encontraba brindando un show.

Cabe resaltar que, estas imágenes datan de la noche del miércoles 3 de diciembre, en las que se visualiza a la engreída del exfutbolista Abel Lobatón bailando y departiendo junto a Rubio, así como también con otro grupo de amigos.

Fue el programa 'América Hoy' quienes soltaron esta 'bomba' que terminó por generar una serie de especulaciones y comentarios en las redes sociales, más aún porque Lobatón confirmó días atrás el fin de su relación con Torres.

Miguel Rubio rompe su silencio

Con el objetivo de aclarar lo sucedido en la discoteca junto a la creadora de contenido, Miguel Rubio, expareja de Dayanita decidió romper su silencio y se enlazó, la mañana de este 4 de diciembre, con el magazine matutino que sacó al fresco su ampay.

En un principio, el modelo peruano expresó su nerviosismo ante las picantes preguntas que le formulaba Janet Barboza, pero aún así decidió aclarar lo suscitado anoche con Samahara Lobatón.

"Coincidimos en una reunión en el mismo box. Yo justo salía de otro canal, de grabar, fui a una reunión con unos amigos, la gran mayoría salseros. Nos conocemos porque son del Callao. Yo llegué después que Samahara, no tiene nada de malo. Es la primera vez que la veo en persona, la primera vez que tenemos comunicación", manifestó.

Además, el ex de la actriz cómica Dayanita, señaló que respeta el proceso que viene afrontando Samahra ante la pregunta de Ethel Pozo si es que le habría ofrecido consuelo. "Es una chica muy guapa, creo que también tiene derecho a salir. No estábamos solos, era un grupo", añadió.

Una vez más, Samahara Lobatón se encuentra en el paredón mediático luego de ser captado junto a Miguel Rubio, expareja de Dayanita, en una discoteca limeña, mientras que el padre de sus útlimos hijos, Bryan Torres cantaba. Tras ello, Rubio rompió su silencio y contó lo que sucedió.