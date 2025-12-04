Petro hace llamado a sus tropas antes amenazas de EE.UU.: "Defendemos la soberanía con nuestra vida"

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Tras el anuncio que hizo Donald Trump de atacar a cualquier país que pretenda enviar drogas a los Estados Unidos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro se pronunció. En un reciente acto público, el mandatario se dirigió a las tropas de su país y las instó a defender su territorio a toda costa, en caso de ser agredidos.

Recordó a los antiguos líderes colombianos

Durante una ceremonia de Oficiales de la Escuela Militar José María Córdova, llevada a cabo en Bogotá, capital del país vecino, el jefe de Estado envió un mensaje a todo el personal militar. Ordenó a hacer frente a las amenazas vertidas desde la Casa Blanca, que no tendrá de reparos a realizar ataques en tierra en Sudamérica.

"Aquí la orden del comandante supremo de las Fuerzas Militares de Colombia, heredero de José María Melo, último general del ejército libertador y de Bolívar, primer comandante, es que aquí defendemos la soberanía con nuestra vida", sostuvo Petro en su discurso.

🇨🇴🪖Petro pide a militares colombianos defender la "SOBERANÍA CON LA VIDA"



El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este jueves a los militares de su país defender la "soberanía" con la "vida", ante las amenazas de EE.UU.https://t.co/urAhFhJDsA pic.twitter.com/q7ha5ufp76 — RT en Español (@ActualidadRT) December 4, 2025

En ese sentido, señaló que su nación y sus conciudadanos no permiten a nadie que les advierta sobre posibles agresiones. Por tal motivo, de ocurrir alguna, quien tenga la osadía enfrentará una respuesta contundente de su parte.

"Advertimos que Colombia no se deja amenazar y que el que pase de la amenaza a la acción, solo despertará al jaguar americano que está dormido en el corazón del pueblo", cerró su presentación.

Amenazas de Trump contra el narcotráfico

El último martes el mandatario estadounidense informó que los ataques en tierra en Venezuela comenzarán pronto, intensificando las operaciones que viene realizando en el Caribe y el Pacífico. Agregó que cualquier país que esté involucrado con el narcotráfico será un objetivo de sus fuerzas armadas.

Consultado por los medios, el líder del Partido Republicano manifestó que en suelo colombiano se fabrican drogas que luego son llevadas a su país. Cabe precisar que semanas atrás Petro y su entorno cercano fueron designados en una lista de la OFAC, lo que implica sanciones por facultades relacionadas con el combate al narcotráfico.

Comunicado que designa a Petro, su familia y entorno en la lista de la OFAC.

