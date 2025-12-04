Caso Sheyla Gutiérrez: PJ ordena excarcelación de presunto asesino para su extradición a Estados Unidos

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Corte Superior de Justicia de Lima ordenó la excarcelación del ciudadano peruano Jossimar Cabrera Cornejo, imputado por la presunta comisión del delito de asesinato en contra de su expareja Sheylla Gutiérrez Rosilla en los Estados Unidos.

PJ ordena excarcelación y traslado a EE.UU.

A través de la Resolución N°08 se dispone la excarcelación de Cabrera Cornejo quien cumplía con la medida de prisión preventiva en el penal de Ancón I tras ser extraditado desde los Estados Unidos. Ahora, se dispondrá su excarcelación para iniciar su proceso judicial.

"Excarcelar al ciudadano peruano Jossimar Cabrera Cornejo, quien se encuentra recluido en el establecimiento penitenciario de Ancón I; el día 12 de diciembre del 2025 a las 07:00 horas", indica la resolución.

El pasado 29 de octubre, el Estado aprobó la extradición desde el Perú hacia los Estados Unidos para que Cabrera Cornejo sea procesado en el país de cometió el aún presunto delito. Sin embargo, continúa siendo el principal sospechoso de la muerte de su expareja.

En cumplimiento de las disposiciones, el 3 de diciembre, el Jefe de la Oficina Central Nacional Interpol - Lima (OCN-INTERPOL - LIMA), precisó quienes serán los agentes Alguaciles Federales de los Estados Unidos de América que participarán en la recepción del extraditable.

Cabrera Cornejo será entregado en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez el 12 de diciembre del 2025 a las 11:55 horas en el vuelo N° 2476 de la aerolínea Latam Airlines.

Personal policial de la OCN-INTERPOL - LIMA, participará de la custodia y entrega formal desde las 07:00 horas quienes estarán a cargo de Cabrera Cornejo a los agentes Alguaciles Federales para su extradición a los Estados Unidos de América.

En la resolución del Poder Judicial se solicita cursar a la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario de Lima, al director del Establecimiento Penitenciario de Ancón I; a la Dirección Ejecutiva de la Oficina Central Nacional de INTERPOL Lima; y, al jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación.

Familia de Sheyla Gutiérrez obtendría justicia

Los familiares de Sheyla Gutiérrez exigieron a diversas instituciones del Estado que se agilice el proceso de extradición de Cabrera Cornejo para que pueda ir a los Estados Unidos y cumplir con la condena tras el asesinato.

De la misma forma, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) anunció la suma de 600 soles bimestrales a los tres menores de hasta que cumplan los 28 años, siempre que se encuentren estudiando cuando tengan esa edad. Los infantes recibirán también ayuda psicológico, social y educativo.

