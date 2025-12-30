¡Por fin de año! Precios de pasajes al interior del país se duplican en terminales terrestres

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A tan solo un día de las celebraciones por Año Nuevo, los terminales terrestres de Lima registran una gran afluencia de pasajeros y un incremento notable en los precios de los pasajes hacia el interior del país.

Desde el terminal de Independencia, usuarios denunciaron que los costos se han duplicado respecto a lo habitual, afectando a quienes buscan viajar para reunirse con sus familias o disfrutar de las fiestas en otras regiones.

Destinos más solicitados

Entre los lugares más elegidos figuran Arequipa y Cajamarca, donde varias empresas ya reportan pasajes agotados. Sin embargo, el aumento de precios se extiende a casi todos los destinos:

Ayacucho: desde S/ 80.

desde S/ 80. Piura: desde S/ 100.

desde S/ 100. Huancayo: entre S/ 100 y S/ 130 (precio regular ronda los S/ 50).

entre S/ 100 y S/ 130 (precio regular ronda los S/ 50). Huaraz: desde S/ 120.

desde S/ 120. Chiclayo: desde S/ 130.

desde S/ 130. Cajamarca: desde S/ 150.

desde S/ 150. Arequipa: desde S/ 140.

desde S/ 140. Oxapampa: desde S/ 160.

desde S/ 160. La Merced: desde S/ 120.

El caso de Chimbote refleja claramente el impacto: una pasajera señaló que el boleto cuesta ahora S/ 80, cuando el precio regular suele ser de S/ 30, más del doble de lo habitual.

Testimonios de los afectados

En diálogo con Exitosa, pasajeros coincidieron en que el incremento resulta excesivo y golpea directamente la economía familiar.

La situación genera malestar entre quienes dependen del transporte terrestre como única opción para movilizarse en estas fechas, especialmente considerando que muchas unidades ya están llenas y los horarios de salida se concentran hasta la noche del 30 de diciembre.

Solo unas pocas empresas ofrecerán viajes en la mañana del 31, lo que obliga a los usuarios a acudir con tiempo para asegurar un asiento.

El incremento de precios en los pasajes interprovinciales se ha convertido en una constante de fin de año, impulsado por la alta demanda y la limitada oferta de unidades. La duplicación de tarifas refleja la presión del mercado en estas fechas festivas, donde miles de peruanos buscan viajar para celebrar con sus seres queridos.

La recomendación de las autoridades y de los propios usuarios es clara: acudir temprano a los terminales y prever los gastos adicionales que implica viajar en temporada alta.