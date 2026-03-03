Motorizado se niega a llevar a pasajera por estar subida de peso: "La moto solo aguanta 150 kilos"

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Virales

El video de un motorizado que brinda el servicio de taxi en su motocicleta generó mucha controversia debido a que se negó a llevar a una mujer porque estaba subida de peso. Aunque el joven fue amable y le explicó que no podía llevarla, muchas personas consideraron que fue grosero, generando un intenso debate en redes sociales.

Motorizado se niega a llevar a mujer por su peso

El video inicia con el título: "Aquí me percaté de que era un usuario 3XL de Uber Moto", mientras conducía su vehículo de dos ruedas. Aunque pixeló la imagen de la pasajera, se pudo apreciar en el fondo que era una mujer robusta, quien se acercó con la intención de subir a la moto.

Sin embargo, el conductor le hizo una advertencia antes: "Hola, buenos días. Una cuestión antes que nada, sin intención de ofender y sin ninguna otra intención, las motos tienen un límite de peso ; entonces, si lo rebasamos entre piloto y copiloto, podemos dañar la motocicleta por muchas razones", dijo.

Enseguida, hizo un cálculo de su peso más el de la pasajera, dándole a entender que no podía llevarla. " Esta moto aguanta 150 kilos entre piloto y copiloto. Yo peso 80 y lo máximo que puedo subir son 70 kilos . No sé si rebasas los 70 kilos", consultó. La pasajera asintió y desistió de subir a la moto.

El conductor le dijo que no se preocupara, ya que él cancelaría el servicio del aplicativo. "Todo es por seguridad, se puede tronar el amortiguador y sería peor", dijo entre risas.

Reacción en redes sociales

El video se volvió viral en cuestión de horas y actualmente supera el millón de reproducciones. Los comentarios fueron variados: mientras unos destacaban la amabilidad del conductor al explicar los límites de peso permitidos, otros sugirieron que no debería haber rechazado a la pasajera, ya que iba a pagar por el servicio.

"Todo iba súper bien, muy amable y atento, y lo remata con lo del amortiguador", "Lo bueno es que ella también fue respetuosa y no hubo ninguna falta de respeto", "Creo que, por sentido lógico, si no estoy delgada, no pido Uber Moto", "Al menos lo aceptó con dignidad", "Mis respetos a esa forma tan caballerosa y elegante de explicarle", "Entiendo que no fuiste grosero, pero no me quiero imaginar cómo se sintió ella", se leen en los comentarios.

Es así que, el caso abrió un debate sobre los límites de peso en servicios de transporte en moto y la forma en que se comunican estas restricciones. Mientras algunos defienden la seguridad como prioridad, otros cuestionan el impacto emocional de la negativa. El video sigue generando opiniones divididas en redes sociales.