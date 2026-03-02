RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¡Alarmante situación!

Grifos sin GNV en importantes distritos de Lima tras declararse gas natural en emergencia por 14 días

Este lunes 2 de marzo, varios grifos del distrito de San Juan de Lurigancho se quedaron sin Gas Natural Vehicular (GNV) por desabastecimiento tras fuga en ducto en el Cusco, lo que provocó una declaratoria de emergencia.

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Preocupación por falta de gas. Este lunes 2 de marzo, numerosos grifos de la capital se encontraron sin Gas Natural Vehicular (GNV) debido al desabastecimiento provocado por una fuga en el ducto de gas de Camisea en Cusco, ocurrida en la víspera.

Grifos en Lima se quedan sin GNV y deja desabastecidos a conductores

Ante el desafortunado evento, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró el suministro de gas natural en estado de emergencia hasta el 14 de marzo, suspendiendo el transporte en el tramo afectado y aplicando un racionamiento que prioriza hogares, transporte y comercios.

Sin embargo, la venta del GNV a vehículos particulares y taxis está restringida en la mayoría de estaciones de servicio de Lima, especialmente en el distrito más poblado del país: San Juan de Lurigancho, lo cual agrava aun más el panorama.

Así lo constató Exitosa tras recorrer diferentes grifos en avenidas principales, como la avenida Lurigancho, la avenida Principal y un grifo bastante concurrido del Óvalo Zárate. Ninguno de estos cuenta con gas natural.

Particularmente, en el grifo de la avenida principal, que se encuentra muy cerca a un supermercado, se pudo constatar que suele abastecer únicamente el GNV. Sin embargo, debido a este desabastecimiento, no cuenta con ningún cliente.

Durante toda la tarde, se hizo lo mismo en los distritos de Breña, La Victoria, San Luis y la compleja situación es la misma en todos estos.

En contraparte, el grifo Petroperú, ubicado en la avenida 28 de julio junto con la avenida Brasil, presentó largas colas para poder abastecer con este combustible.

Ataque de Irán a refinería en Arabia produjo alza en combustible

En diálogo con Exitosa, el exdirector de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, Erick García, señaló que el precio del combustible se vería afectado si el conflicto entre Israel y Estados Unidos con Irán continúa. De hecho, precisó que el valor ya está en alza y que, este lunes, un barril ya costaba cinco dólares más.

"Si (el conflicto armado) se sigue extendiendo, sí va a tener un efecto. Ya el día de hoy ha subido cinco dólares el barril del WTI y del Bren. Estamos hablando de 72 y 78 dólares el barril de petróleo", apuntó García.

Esta alza en los precios se da por temores a disrupciones en el suministro del Golfo Pérsico. En ese sentido, el especialista advirtió que una eventual escalada militar significativa impactará negativamente, al verse atacada la infraestructura energética clave de los aliados de Estados Unidos.

Erick García consideró que ello, eventualmente, afectará el mercado peruano.

