Madre pierde la vida al intentar salvar a su menor hija en playa Las Viñas de Chancay

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una escena de coraje y dolor se vivió el pasado domingo 1 de marzo en la playa Las Viñas, en el distrito de Chancay, cuando una mujer identificada como Judith Marlene Ramírez Calderón, de 43 años, perdió la vida tras intentar salvar a su hija que estaba siendo arrastrada por la fuerza del mar.

Según los informes preliminares, la niña de 9 años se encontraba en el agua cuando una corriente inesperada empezó a llevarla mar adentro. Al percatarse de la situación, la madre no dudó en ingresar al mar para auxiliarla, priorizando su rescate por encima de cualquier precaución.

Menor pudo ser rescatada por salvavidas

Personal de salvataje que se encontraba en la zona respondió rápidamente a la emergencia y logró sacar a la menor del agua. La menor fue puesta a salvo y se encuentra estable. La emergencia también fue atendida por personal de serenazgo, que apoyó en la atención inicial y en las acciones de traslado.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de rescate y de su rápido traslado al Hospital de Chancay, Ramírez Calderón no sobrevivió. Los médicos declararon su muerte luego de llegar sin signos vitales al hospital, confirmando así el trágico desenlace de su acto heroico.

Los testigos del suceso señalaron que todo se desarrolló en cuestión de minutos y que la rapidez con la que la corriente se llevó a la niña sorprendió incluso a los bañistas de la zona.

Vecinos de Las Viñas expresaron consternación al conocer la identidad de la mujer, quien era conocida en la zona por su actividad artística, lo que elevó aún más la conmoción entre quienes la conocían.

Las autoridades locales continúan con las coordinaciones correspondientes para registrar oficialmente el caso y determinar si hubo otros factores ambientales o de seguridad que contribuyeron a la tragedia, en una zona que en los últimos años ha visto oleajes y corrientes repentinas que ponen en riesgo a los bañistas.

La muerte de Judith Ramírez en playa Las Viñas no solo conmueve por la pérdida de una vida, sino por el profundo acto de amor que definió sus últimos instantes: poner la seguridad de su hija por encima de la suya propia.

Este hecho recuerda los peligros que representan las corrientes marinas y la importancia de la prevención y vigilancia en zonas de recreación costera, especialmente cuando hay menores de por medio, para evitar tragedias similares en el futuro.