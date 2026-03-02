Revelan nuevo video del atropello de Adrián Villar a Lizeth Marzano: ¿Iba a más de 44 km/h?

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La muerte de Lizeth Marzano sigue generando controversia. Hace unas horas, Magaly Medina compartió nuevas imágenes de una cámara de seguridad del preciso instante en que Adrián Villar atropelló a la joven campeona y donde se aprecia la gran velocidad a la que conducía en el momento del accidente.

¿A qué velocidad iba Adrián Villar cuando atropelló a Lizeth Marzano?

Según la conductora, los peritos determinaron que el auto que conducía Adrián Villar iba a 44 km/h en el momento del accidente. Las nuevas imágenes, que datan del 17 de febrero a las 11:17 p.m., muestran que la cuadra ocho de la avenida Camino Real estaba completamente vacía y, repentinamente, aparece corriendo Lizeth.

A los instantes, aparece el auto de Adrián Villar, que la atropella, haciéndola volar por los aires y caer varios metros más allá. Un ciclista que transitaba por la zona, en la vereda del frente, se detuvo por el fuerte impacto, mientras que otro auto pasó detrás a poca velocidad.

Magaly cuestionó que el peritaje haya arrojado que Adrián Villar conducía a 44 km/h, tomando en cuenta que nunca se detuvo para auxiliar a la deportista y, por el contrario, siguió su camino a gran velocidad.

"Miren a la velocidad a la que la embiste Adrián Villar. ¿44 km/h? Todo aquel que maneja dice que eso sería imposible (...) Me parece absurdo que digan que iba a 44 km/h ", dijo la periodista.

Enseguida, Gino Marzano, hermano de la víctima, aseguró que Adrián iba conduciendo a mayor velocidad. " Testigos desmintieron eso (los 44 km/h), que el carro iba a más de 80 km/h , según su experiencia y según lo que han visto en el momento", dijo muy afligido.

Adrián Villar se quedó dormido, según Francesca Montenegro

En una reciente entrevista televisiva, la creadora de contenidos relató los momentos posteriores al accidente que provocó el hijo de la pareja de la periodista Marisel Linares. Sobre ello explicó que el joven se apersonó a su domicilio y que "estaba en estado de shock" y que "sí estaba preocupado".

En consiguiente, señaló que le consultó a Villar qué fue lo que sucedió, a lo que refirió que este "no podía hablar" y que le solicitó que vaya a conversar con su papá y su pareja que se encontraban en exteriores de su vivienda y a quienes Francesca afirmó solo haber conocido cuatro veces durante su relación con Adrián.

"Bajo con él, me dice que ha tenido un accidente, me abraza, habla poco, balbucea, yo no entiendo nada. Llego y la primera escena que veo es a Marisel cerca al carro blanco, he curzado con Adrián, el papá se encontraba más lejos (...) Adrián me cuenta que ha tenido un accidente, que ha huido, habla de un scooter, un árbol, que se ha quedao dormido, ha pestañeado", explicó.

De esta manera, las nuevas imágenes reavivan el debate sobre la velocidad a la que conducía Adrián Villar la noche del accidente. Mientras el peritaje oficial señala 44 km/h, la familia de Lizeth Marzano y algunos testigos sostienen que iba mucho más rápido, manteniendo viva la polémica sobre lo ocurrido.