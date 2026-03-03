Huarochirí: Choque entre minivan y camioneta deja al menos 11 muertos y varios desaparecidos

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un trágico accidente registrado en la mañana de ayer, 2 de febrero, dejó como saldo al menos 11 muertos. Según informó la Policía, una minivan que llevaba más de 20 pasajeros a bordo impactó contra una camioneta, provocando la muerte instantánea de algunas personas, mientras que otras fallecieron luego de que la minivan cayera al río Rímac.

Accidente en San Mateo deja 11 muertos

El hecho ocurrió en el kilómetro 97 de la Carretera Central, en la provincia de San Mateo, Huarochirí. La Policía informó que la camioneta se dirigía hacia La Oroya cuando se encontró con la minivan que trasladaba a una gran cantidad de pasajeros. Producto del impacto fallecieron dos menores de edad, dos adultos y dos personas que no pudieron ser identificadas.

Varias unidades de bomberos y la Policía llegaron al lugar del accidente para iniciar las investigaciones y trasladar a los heridos a los centros de salud más cercanos. El primer reporte indicó que había 18 desaparecidos.

Horas más tarde, se informó que durante el rescate se descubrieron otros tres cadáveres que habían sido arrastrados por la corriente del río. También se confirmó que hubo dos sobrevivientes de los más de 20 pasajeros que viajaban de Huancayo hacia Lima.

Suspenden labores de búsqueda

Nuestro corresponsal, Pedro Pacheco, informó que habría al menos 15 desaparecidos. Las labores de búsqueda y rescate de las personas que cayeron al río se suspendieron por la dificultad de la zona y la hora, y serán reanudadas hoy en la mañana. Mientras tanto, familiares de las víctimas acudieron a la comisaría del sector para solicitar información sobre sus seres queridos.

Asimismo, se informó que dos heridos de la minivan fueron trasladados al hospital de Matucana, al igual que otras cuatro personas que resultaron heridas en la camioneta. Se espera que en las próximas horas todos puedan ser trasladados al hospital Hipólito Unanue, en Lima.

🔴🔵 ¡Tragedia en Huarochirí! Confirman 11 muertos tras caída de minivan al río Rímac



— Exitosa Noticias (@exitosape) March 3, 2026

Es así que, la tragedia en San Mateo ha dejado profundo dolor entre los familiares de las víctimas mientras las brigadas continúan buscando a los desaparecidos en el río Rímac y las autoridades avanzan con las investigaciones para esclarecer las causas del accidente y determinar responsabilidades en las próximas horas de manera oficial.