Tragedia en Arequipa en vísperas de Navidad: Motociclista pierde la vida tras ser arrollado por cúster

En vísperas de Navidad, un fatídico accidente se suscitó en la región Arequipa en el que un motociclista falleció tras ser arrollado por un bus de servicio urbano.

Tragedia en Arequipa a vísperas de Navidad

El distrito de Mariano Melgar, ubicado en la provincia y región Arequipa, fue el escenario de un fatal suceso en el que una cúster de servicio público de placa V7G-767 colisionó violentamente contra una motocicleta con matrícula 64104V, terminando empotrada contra el muro del colegio Pío XII.

Este siniestro se registró durante la mañana de este miércoles 24 de diciembre, horas antes de la Navidad, precisamente en la intersección de las calles Estados Unidos y Guatemala. Las autoridades señalaron que la persona que iba a bordo del vehículo menor murió de manera inmediata por el fuerte impacto.

De acuerdo a información preliminar, la unidad móvil habría perdido el control a excesiva velocidad chocando primero contra la motocicleta y luego con la estructura de la institución educativa.

Adicionalmente, testigos del accidente sostuvieron que el conductor de la moto quedó atrapado entre el vehículo y el muro del colegio, lo que terminó por agravar las consecuencias de este trágico acontecimiento. La víctima mortal fue identificada como Hulbert Justo Santander Copa, de 54 años de edad.

Cabe señalar que, también varias personas resultaron heridas quienes fueron auxiliados por los efectivos policiales y luego derivados al Hospital Honorio Delgado Espinoza.

Se da inicio a las diligencias correspondientes

Posteriormente al accidente, la Policía Nacional del Perú (PNP) acordonó la escena del accidente, mientras que personal del Cuerpo General de Bomberos realizó las labores de rescate y el levantamiento del cuerpo.

Por su parte, los vecinos deslizaron la posibilidad que el conductor del servicio de transporte público, que pertenece al Sistema Integrado de Transporte (SIT), habría incurrido en una imprudencia.

Mientras tanto, las autoridades competentes iniciaron las investigaciones para determinar las responsabilidades y poder llegar a esclarecer las causas de este trágico hecho que ha causado gran conmoción entre los vecinos del distrito de Mariano Melgar.

Por el momento, se espera que en las próximas horas se brinde un reporte actualizado sobre el estado de salud de los agraviados y de la situación legal de los conductores involucrados.

