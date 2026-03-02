Precio del combustible se ELEVARÁ si la guerra en Medio Oriente escala, señala experto

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este lunes 2 de marzo, Irán lanzó un ataque de drones contra la refinería de Ras Tanura en Arabia Saudita, una de las más grandes del mundo. Esto disparó los precios del petróleo y el gas, por lo que especialistas están advirtiendo mayores riesgos si la guerra en Medio Oriente escala aun más.

Ataque de Irán a refinería en Arabia produjo alza en combustible

En diálogo con Exitosa, el exdirector de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, Erick García, señaló que el precio del combustible se vería afectado si el conflicto entre Israel y Estados Unidos con Irán continúa. De hecho, precisó que el valor ya está en alza y que, este lunes, un barril ya costaba cinco dólares más.

"Si (el conflicto armado) se sigue extendiendo, sí va a tener un efecto. Ya el día de hoy ha subido cinco dólares el barril del WTI y del Bren. Estamos hablando de 72 y 78 dólares el barril de petróleo", apuntó García.

Esta alza en los precios se da por temores a disrupciones en el suministro del Golfo Pérsico. En ese sentido, el especialista advirtió que una eventual escalada militar significativa impactará negativamente, al verse atacada la infraestructura energética clave de los aliados de Estados Unidos.

Erick García consideró que ello, eventualmente, afectará el mercado peruano.

🇸🇦 Imágenes del ataque Iraní a la refinería de petróleo Aramco Ras Tanura de Arabia Saudita. https://t.co/otOXGNwAeH pic.twitter.com/sIzfA5fpvI — sapphire (@Juanand05784400) March 2, 2026

"Lo que va a pasar es que el precio internacional pueda seguir subiendo, y esto podría afectar al mercado peruano, que depende mucho de las importaciones. Tenemos que recordar que nosotros como país necesitamos, más o menos, 250 mil barriles por día, y nosotros producimos 40 mil, de los que 20 mil se van a Brasil", detalló.

Irán bombardea refinería de la mayor petrolera del mundo en Arabia

Este lunes por la mañana, como parte de sus represalias, drones de Irán bombardearon la planta de Arambo en Ras Tanura, una de las más grandes del mundo, ubicada en Arabia Saudita, aliado de Estados Unidos. También atacaron un petrolero en el golfo de Omán con un bote bomba.

Este nuevo atentado ha generado el alza inmediata de los precios del crudo hasta en un 13% y ha sacudido los mercados a nivel internacional.

Pese a que las defensas sauditas derribaron los drones sobre Ras Tanura, la instalación fue cerrada temporalmente por precaución, según informó la televisión estatal.

