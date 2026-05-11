Precio del DÓLAR HOY en Perú: ¿A cuánto cotiza el tipo de cambio este lunes 11 de mayo?

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce el precio del dólar en Perú hoy, lunes 11 de mayo. Si te encuentras interesado en comprar o vender la moneda estadounidense, se recomienda conocer primero el tipo de cambio y su desempeño en el mercado para tomar mejores decisiones y evitar pérdidas.

Tipo de cambio: Precio del dólar HOY en Perú

La pronta proclamación de los resultados oficiales de las Elecciones Generales 2026 mantiene en la expectativa a la ciudadanía y a los inversores que desean mantenerse informados sobre el valor actual del dólar en el mercado cambiario peruano y así realizar sus transacciones sin afectaciones considerables.

A pesar de la solidez que había alcanzado el sol peruano frente al dólar en comparación con otras divisas extranjeras, en las últimas semanas el billete verde se ha visto influenciado por la incertidumbre política local y el conflicto en Medio Oriente, que elevó el precio de insumos básicos a nivel mundial.

Una entidad que te permite conocer el valor del dólar en Perú es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), que es la encarga de darle valor legal a la divisa para fines aduaneros y tributarios. La cotización para hoy es la siguiente:

LUNES, 11 DE MAYO Tragedia en VES: 2 muertos y 12 heridos dejó violento choque de minivan y bus de transporte público Lee también COMPRA VENTA S/ 3.441 S/ 3.450

Las cifras dadas a conocer reflejan que el dólar se mantiene estable en comparación con el día de ayer, domingo 10 de mayo. Ello debido a que durante los fines de semana la SUNAT no actualiza su valor durante los fines de semanas ni feriados.

Tipo de cambio del dólar paralelo HOY

Los ciudadanos interesados en evitar afectaciones en su bolsillo suelen revisar el precio del dólar Ocoña, también conocido como el dólar de la calle. Este es aquel que se vende y compra en las casas de cambio en el mercado informal. Según la web cuantoestaeldolar.pe, la cotización del billete verde para este lunes 11 de mayo es la siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): Compra S/ 3.420| Venta S/ 3.450

En conclusión, el precio del dólar mantiene una estabilidad y una tendencia ligera a la baja a medida que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) perfila con mayor exactitud a los contendientes de la segunda vuelta.